رصف الطرق والشوارع ضمن الخطة الاستثمارية بمدينة الفيوم

تفقد المحاسب مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع والميادين بمدينة الفيوم، في إطار الخطة الاستثمارية لعام 2023/2024.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة الميدانية للأعمال والمشروعات الجارى تنفيذها بالقرى والمراكز.

خلال ذلك تابع رئيس مركز ومدينة الفيوم يرافقه المهندسة إيمان صدقي مدير مديرية الطرق والنقل بالفيوم، أعمال الرصف بالخطه الاستثمارية لهذا العام، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

وشملت جولة رئيس المركز متابعة ميدانية لأعمال الرصف والتغطية وتركيب الإنترلوك داخل المدينة، حيث تفقد أعمال رصف شارع المديرية الماليه والورشه ومنطقة مصطفى حسن، وبنك الدم وشارع بطل السلام وشارع خالد باشا أمام بن زمان ومدرسة الراهبات، بالإضافة إلى متابعة أعمال تغطية محور دار الرماد، وتغطية بحر ترسا.

رئيس مدينة الفيوم: العمل على الإنتهاء من رصف كافة الطرق والشوارع

وأوضح رئيس مركز ومدينة الفيوم أن أعمال شركات الرصف ومنظومة التطوير والتجميل بمركز ومدينة الفيوم، شملت أعمال رصف شارع المديرية المالية والورشة من أمام محطة القطار باتجاه الكوبري العلوي ومسجد ناصر واستكمال الرصف حتى ميدان الفنية والملجأ ومحطة مياه قحافة بطول 4 كيلو متر مزدوج تنفيذ مديرية الطرق، كما تم الإنتهاء من رصف منطقة مصطفى حسن بطول 1.5 كيلو متر تنفيذ الهيئة القوميه للانتاج الحربي، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الرصف أمام بنك الدم، زكذلك الجزء المتبقى من شارع بطل السلام، وكذا الانتهاء من رصف شارع خالد باشا (السنترال) امام بن زمان ومدرسة الراهبات، فضلا عن استكمال أعمال تغطية محور دار الرماد ليربط بين شارع أحمد حلمي مرزوق وشارع المدرسة الفنية مروراً بمساكن قحافة متصلاً بممشى باغوص، وذلك لخلق سيولة مرورية أفضل بالمنطقة، وإحداث نقله حضارية للمنطقة من خلال تنفيذ أعمال التوسعة والرصف والتجميل، مؤكدا أنه جاري تغطية بحر ترسا بداية من معهد الصفوة باتجاه الجامعة.

كما تفقد رئيس المركز أعمال التجميل والتطوير بمدينة الفيوم من تخطيط الطرق التي تم رصفها و تطوير وتحسين مظهر اكشاك الكهرباء و دهان البلدورات، ووجه مسئولى الشركة المنفذة لأعمال الرصف بمنطقة وسط مدينة الفيوم، بسرعة إنهاء الأعمال لتيسير الحركة المرورية، مع مراعاة البعدين الجمالى والحضاري خلال عمليات الرصف بالمنطقة، كونها قلب المدينة، موجهاً بالتنسيق مع مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة المنفذة لأعمال الرصف، لتحديد كافة الاحتياجات والمطالب المتعلقة بشأن رصف الطرق بالمنطقة.

ووجه رئيس المركز، بسرعة تنفيذ أعمال الرصف بالطرق التى تم إنهاء أعمال شبكات المرافق بها، وتوفير خامات ومكونات الرصف للبدء في الأعمال، خاصة المواقع المستقرة التى تحتاج لعمليات رصف نمطية داخل مدينة الفيوم.