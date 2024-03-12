حل المطرب فارس، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشف خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية، إضافة إلى بدايات بعض المطربين.

تحدث المطرب فارس، عن علاقته بالفنان أحمد سعد ورامي صبري، والذي أوضح أنه أول من اكتشف موهبتهم من خلال شركة الإنتاج الخاصة به، بجانب الحديث عن علاقته بالمطرب والملحن عمرو مصطفى.

فارس يكشف عن علاقته بـ أحمد سعد ورامي صبري

وقال فارس، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": أنا عملت شركة إنتاج، وكان رامي صبري وأحمد سعد، كانوا أصحابي، وعلشان أنا أقدم منهم كنت عايز أدخلهم في الوسط، ورامي كان مع الموزع رامي توكل ومضى مع طارق العريان، وأحمد سعد شركة كويتية مضت معاها وشقوا طريقهم وبقوا نجوم كبار وربنا كرمهم.

وتابع: ودلوقتي علاقتنا مبقتش أوي، وأنا من النوع اللي عايزني يجيلي أنا مبدورش على حد، أنا عارف أن هما ناس كتير ومحترمة وأكيد عندهم حياتهم، والناس كلها عارفة أن فارس مش بتاع مصلحة.

أما عن علاقته بالمطرب والمحلن عمرو مصطفى، فأجاب فارس: عمرو مصطفى ملحن موهوب، وأنا ضميته وكنت بنصحه بحاجات وكان بيعملها وهو فنان موهوب وجميل، وعصبيته دي أي كلام وهو أطيب من الغلب، وأنا دخلت بيته وكان قريب مني فترة كبيرة، وهو هيوصل هيوصل، وأنا ممكن أكون كنت محطة من محطاته وفهمته إزاي يتعامل مع النجوم لأنه كان بيخاف لأنه لسة جديد.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.



