فارس: ندمان إني تركت الغناء و26 أغنية من إنتاجي اتسرقوا

أعرب المطرب فارس، عن ندمه الشديد بسبب تركه للوسط الفني لأكثر من 15 عام، بجانب الكشف عن سرقة 26 أغنية من إنتاجه، وتفاصيل أول عمل سينمائي له.

وقال فارس، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": لو رجع بيا الزمن مش هسيب الفن، أنا ندمان إني سيبت الفن، وكان في اختيار خاطئ لشخصيات في حياتي.

وتابع: لو مكنتش غيبت عن الفن 15 سنة، كان ممكن تلاقوني عملت أغاني راب في فترة، أو كان ممكن أعمل أغنية مع مطرب مهرجان بشكل تاني ولغة جديدة وجريئة بس مش واقعة أوي.

فارس يعلن عودته للغناء مرة أخرى

وأكد فارس أنه سيعود للغناء مرة أخرى، قائلًا: وحشني الغناء وهعمل الحاجة اللي بحبها، والأغاني والكلام اللي أنا عيز أقوله هقوله لنفسي، وأنا ماحدش حاربني وأنا بعدت بكامل إرادتي، ممكن يكون في ناس اتبسطت أوي أني بعدت عن الفن، لكن ماحدش حاربني.

وكشف فارس عن سرقة أغاني من إنتاجه، قائلًا: في 26 أغنية من أجمل أغانيا من إنتاجي اتسرقوا ونزلوا على قنوات يوتيوب، وربحهم بيروح لأصحاب القنوات، ومش عارفة هرفع قضية على مين، هما مين أصلاً.

أما عن أول تجربة سينمائة له، فعلق فارس: فيلم جالا جالا، مكنتش فاهم يعني إيه سينما وأن مفيش نجومية أوي غير لما يكون أغنية دي بتاعتك، وحصل مشاكل كتير في الفيلم ده، وأحمد زكي الله يرحمه قالي أنا شوفت فيلم جالا جالا وبقولك اشتغل كتير ومبتصش وراك، وأنا لما بتفرج على نفسي من 20 سنة بضحك ولكن لو معملتش الأفلام دي مكنتش عملت السادات، ودي النصيحة اللي مخدتهاش منه الله يرحمه.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.



