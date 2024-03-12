الجوز أكثر الوجبات الخفيفة الصحية للقلب والأوعية الدموية

قال مجموعة من العلماء، إن أصح وجبة خفيفة للحفاظ على صحة القلب هي الجوز.

كما ذكرت MedikForum.ru، قالت مارثا جواش فيري، دكتوراه في الطب، دكتوراه، في كلية هارفارد للصحة العامة، إن الجوز هو أكثر الوجبات الخفيفة صحة للقلب.

وذكرت العالمة أن دراسات مختلفة أظهرت أن هذا المنتج قد يحمي من أمراض القلب عن طريق تحسين صورة الدهون.

وتحتوي حبات الجوز على فيتامينات E وA - وهي مواد لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات واستهلاكها يحسن أداء جميع أجهزة الجسم، وينظف الأوعية الدموية من السموم والكوليسترول السيئ.

وبالتالي فإن هذا النوع من الوجبات الخفيفة يساعد على تقوية الأوعية الدموية وتطهير الدم، وهو أمر مفيد جداً لعمل القلب والدماغ بشكل فعال.

بالإضافة إلى ذلك، الجوز غني بالبروتينات والدهون ويحتوي على الكثير من الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور، والمغنيسيوم له تأثير مهدئ والكالسيوم والفوسفور مفيدان لأمراض العظام.