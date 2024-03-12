سيدة قبطية تكشف كواليس عملها في مهنة المسحراتي (فيديو)

قالت كاتي ظريف أول قبطية تعمل مسحراتية، إنها تعمل في مهنة المسحراتي للسنة الثالثة على التوالي خلال شهر رمضان الحالي.

وأضافت كاتي ظريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن “ المذاع على فضائية ”الحدث اليوم"،مساء اليوم: "إحنا مفتقدين أجواء المسحراتي في رمضان وقررت أن أحيي هذه الفكرة".

توزيع تمر وعصير وقت أذان المغرب في الشوارع

وتابعت كاتي ظريف: "بدأت أنزل في الشوارع وأمر على منازل أصدقاء لي كي أجعلهم يستيقظون للسحور كما كان يفعل المسحراتي"، معقبة: "نقوم هذا العام بتوزيع تمر وعصير وقت أذان المغرب في الشوارع".

وتغيب مظاهر الاحتفال بشهر رمضان بالأراضي السودانية، تسود المخاوف من أن تمتد النزوح واللجوء واشتداد المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ إبريل الماضي.

ساهمت الحرب، نزوح مئات السودانيين والمقيمين في الخارج، وخصوصًا فى مصر، الأكثر منهم يفتقد لمة الأهل والأجواء الرمضانية من خلال الأفطار في الساحات، فرمضان في البلاد صاحب بهجة يترقب لها الناس، وينتظرون الشهر الفضيل بفيض من الشوق والاستعداد.

اشتياق اللاجواء الرمضانية

قرروا النازحون والمقيمون في مصر، بالاشتياق للاجواء الرمضانية، ولد الرغبة بخلق طقوسهم في شوارع القاهرة، لتعوضهم وبعث البهجة في نفوسهم، وإعادة ربط أبنائهم بتقاليد وقيم الشهر الكريم عبر أدوات بسيطة.

حرصوا اللاجئون السودانيون في شوارع مصر، اليوم الأول من شهر رمضان الكريم، بخلق طقوسهم من خلال افتراش العصائر في الشوارع وتناول مشروب “حلو مر” ووجبة العصيدة تلك المأكولات المشهورة في الدولة.

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك وأكس"، مساء اليوم الأثنين، صور للأهالي المصريين والسودانيين، يفترشون في شوارع ويتناولون الوجبات المصرية والسودانية دون تفرق.

رمضانك إفريقي الموسم الثاني

فى ابريل الماضي، أجرت الوفد معايشة ، داخل منزل أسرة سودانية بالقاهرة للاستمتاع بالأجواء الرمضانية والتعرف أكثر على طقوسهم اليومية، وذلك عبر برنامج "رمضانك إفريقي" الموسم الثاني المذاع على الوفد لايف.



الشقق الصغيرة تجمع عشرات السودانيين فى رمضان

في شقة مصغرة بمنطقة فيصل، تجلس أسرة مكونة من 4 أطفال مع والدتهم التي جاءت بهم من السودان هروبًا من الأحداث التي تشهدها البلاد وحتى تعيش حياة مستقرة، رغم تلك الظروف لكنها تجتمع أصدقائها وأحبابها لقضاء طقوسهم الرمضانية المعتادين عليها.

بمجرد أن تدخل المنزل تجد أجواء رمضانية مختلفة وحياة جديدة، من وعطهورهم وملابسهم التي ينفردون

بها، من التوب السودانى والجلباب للرجال والأطفال التي يرتدونها، مؤكدين بتمسكهم بتلك الطقوس بأن الغربة لا تطمس هويتهم ولكن تزداد بتمسكهم.

فقالت الدكتورة حنان بدوي، بإنها منذ وقتٍ مبكر قبل حلول رمضان بنحو شهرين، تستعد كل الأسر السودانية الحضرية والريفية في تجهيز مشروب "حلو مٌرْ"، من تمر ودقيق وبهارات.