الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تحسن طفيف لحالة أحمد رفعت وأستمرار توافد جماهير الاتحاد على المستشفى

بوابة الوفد الإلكترونية

طرأ تحسن طفيف على الوضع الصحى للاعب أحمد رفعت نجم نادى فيوتشر الذى سقط مغشيا عليه بإستاد الاسكندرية خلال مبارات فريقه أمام فريق نادى الاتحاد السكندرى

ويتم حاليا عمل رسم قلب دورى كل نصف ساعة لمتابعة مدى تحسن حالته وإستجابته للصدمات خاصة فى ظل استدعاء عدد من الاستشاريين فى الإفاقة

فى المقابل تزايد توافد أعداد كبيرة من جماهير نادى الاتحاد السكندرى وأجهزته الفنية سواء للفريق الاول او لقطاع الناشئين

كما يتواجد عدد كبير من رجال الامن فى محيط المستشفى

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