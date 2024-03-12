مسلسل صدفة| عصام السقا يتقدم بطلب زواج ريهام حجاج في الحلقة الأولى

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، بظهور صدفة "ريهام حجاج" متنكرة لتذهب لفؤاد "خالد الصاوى" في النادي، حيث كان يلعب مع صديقه، وتحذره بأن ابنته منار تخون زوجها، ثم تختفي مسرعة، يحاول فؤاد اللحاق بها ولكنها تختبئ خلف شجرة وتغير مظهرها سريعًا، وتخرج من النادي دون أن يمسك بها فؤاد، وفي نفس اللحظة يكون طارق "عصام السقا" يراقبها ويقوم بتصويرها.

وكشفت الحلقة الأولى من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج الكثير من الأحداث، حيث أغشى على فرح " نور إيهاب " فى المدرسة التى كانت تعمل بها صدفة " ريهام حجاج " وعندما تكتشف صدفة الأمر تحاول إفاقتها ولكن بلا جدوى، فتقرر أن تذهب بها لأقرب مستشفى وعندما يعترض حارس المدرسة على خروجهم تخرج غصباً عنه لتجد سيارة حمراء تقف أمام المدرسة فتركب بها على الفور دون الاستئذان من صاحبها وهو طارق "عصام السقا" والذى كان يراقبها فى الأصل، فيذهب بهما لأقرب مستشفى وتنسى حقيبتها فى سيارته.

ريهام حجاج

عندما يكشف الطبيب على فرح يكتشف أنها أخذت جرعة من المخدرات ويطلب من الممرضة أن تأخذ عينة دم كى يتأكد من الأمر، وعندما تفوق فرح وتسألها صدفة عن حقيقة ما سمعت تأكد لها، فتقرر أن تهربها من المستشفى حتى لا يتم القبض.

كما شهدت الحلقة الأولى من مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج، عدة أحداث، حيث تفاجأت صدفة "ريهام حجاج" بعد عودتها للمنزل بعد يوم طويل وفقدانها لحقيبتها في سيارة طارق "عصام السقا" بأنه قد أحضر الحقيبة وذهب لمنزلها، فقالت له إنها ظنت أنه قد سرقها، وهنا أخبرتها أختها "رحاب الجمل" بأن طارق قد تقدم لها وطلب يديها الأمر الذي استغربته صدفة حيث إنها لم تره سوى عدة دقائق، فطلبت منها أختها أن تجلس معه وتتحدث ثم تأخذ القرار.



شخصية ريهام حجاج فى مسلسل "صدفة"

حيث تظهر ريهام حجاج بشخصية مدرسة الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى.



شخصية خالد الصاوي

يلعب الفنان خالد الصاوى في مسلسل صدفة شخصية مصفف شعر شهير يتعرف على ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

تبدأ قناة dmc غدًا عرض أولى حلقات مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، بالتزامن مع عرض العمل على قنوات الأولى والحياة وcbc.

ريهام حجاج وعصام السقا

مواعيد عرض مسلسل صدفة على dmc

وتأتى مواعيد عرض مسلسل صدفة لريهام حجاج يوميا طوال شهر رمضان فى تمام الساعة 12:15 صباحا، ويعاد عرض الحلقة فى تمام الساعة 6:30 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

وأعلنت قناة الحياة عرض مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج في موسم رمضان الساعة 8 و15 دقيقة.

كما أعلنت القناة الأولى المصرية، عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشتها، حيث يعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 10:30 مساء.

أبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون رابع مرة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.

