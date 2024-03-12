مواعيد العمل بعيادات التأمين الصحي في الغربية

أكد الدكتور تامر مدكور مدير عام التأمين الصحي فرع الغربية، تعديل مواعيد العمل بالعيادات الخارجية بما يتوافق مع شهر رمضان المعظم.

وتقرر بدء العمل من 8 صباحا وحتى 2 للفترة الصباحية ومن 2 الى 5 للفترة المسائية.



وقال إن عيادات التأمين تقوم بدورها الطبيعى فى استقبال المنتفعين الموظفين وأصحاب المعاشات وفق المتبع وبإشراف أخصائيين وإستشاريين بجميع التخصصات مع صرف الأدوية المقررة من صيدليات الفروع أو بتذكرة طبية تصرف من الصيدليات المتعاقدة في حالة عدم وجود صنف أو أكثر وبالاسم التجاري للدواء، بحيث لا يتأثر المريض بنقص أي أدوية.

وأشار الى انتظام العمل بالمستشفيات التابعة للهيئة بصورة طبيعية فضلا عن استقبال الحالات الطارئة بالمجمع الطبى بطنطا والفروع التابعة.