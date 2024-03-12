خاص بالصور.. جماهير الاتحاد تحتشد أمام المستشفى للإطمئنان على أحمد رفعت

بعد سقوطه في أرض الملعب

أحتشد جماهير نادى الاتحاد السكندرى أمام مستشفى " زمزم " حيث تم نقل اللاعب أحمد رفعت لاعب فريق نادى فيوتشر حيث سقط على الأرض مغشيا عليه أثناء المباراة التى جمعت فريقه أمام فريق الاتحاد السكندرى

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وكان قد أرتبك الملعب فى الدقائق الاخيرة من المباراة عقب سقوط اللاعب الذى لم تفلح معه الاسعافات الاولية لإفاقته حتى نزلت سيارةالاسعاف المتواجدة بالاستاد ونقلته على الفور الى المستشفى

وطالب جماهير زعيم الثغر حكم المباراة بإنهائها وعدم إستئناف اللعب تضامنا مع اللاعب أحمد رفعت المصاب

وأنتهت المباراة بالتعادل السلبى للفريقين