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تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت بعد سقوطه في مواجهة فيوتشر والاتحاد
الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد سقوطه في أرض الملعب

خاص بالصور.. جماهير الاتحاد تحتشد أمام المستشفى للإطمئنان على أحمد رفعت

جماهير الاتحاد امام
جماهير الاتحاد امام المستشفى

أحتشد جماهير نادى الاتحاد السكندرى أمام مستشفى " زمزم " حيث تم نقل اللاعب أحمد رفعت لاعب فريق نادى فيوتشر حيث سقط على  الأرض مغشيا عليه أثناء المباراة التى جمعت فريقه أمام فريق الاتحاد السكندرى

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بالصور ..إغماء أحمد رفعت يثير الذعر في مواجهة فيوتشر والاتحاد

وكان قد أرتبك الملعب فى الدقائق الاخيرة من المباراة عقب سقوط اللاعب الذى لم تفلح معه الاسعافات الاولية لإفاقته حتى نزلت سيارةالاسعاف المتواجدة بالاستاد ونقلته على الفور الى المستشفى

وطالب جماهير زعيم الثغر حكم المباراة بإنهائها وعدم إستئناف اللعب تضامنا مع اللاعب أحمد رفعت المصاب

وأنتهت المباراة بالتعادل السلبى للفريقين

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IMG_7170
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