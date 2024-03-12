محمد سامي: محمد رمضان متصنف فتوة الشعبيين زي فريد شوقي

حل المخرج محمد سامي، ضيف أحد البرامج الشهيرة، والذي يعرض في رمضان 2024، وكشف خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية، معلقًا على نجاحه الدائم مع الفنان محمد رمضان وسبب حبه له والعمل معه.



محمد سامي: محمد رمضان ممثل مهم وموهبة مهمة

وقال محمد سامي خلال استضافته ببرنامج"اسرار" مع الاعلامية اميرة بدر، المذاع على قناة النهار: "محمد رمضان ممثل مهم وموهبة مهمة، ولكن مهما كان فهو في احتياج لفريق عمل قوي حواليه ومخرج قوي، هو عنده كاريزما لكن مش مسئول عن كل العناصر".

واضاف سامي: "اشتغلت مع غادة عبد الرازق والسقا وتامر حسني لكن شغل محمد رمضان كان نجاح استثنائي، وده بسبب ان كيميتنا راكبة اوي مع بعض، وبنفهم بعض بالاشارة".

واستطرد سامي قائلًا: "محمد رمضان طيب ومش بيفكر ينجح مع حد غيري عشان يثبت حاجة معينة لانه مش بالشر ده، وهو نجم مبالغ في نجوميته وهو عارف انه ناجح دايماً".

وتابع محمد سامي قائلًا: "محمد رمضان متصنف فتوة الشعبيين لان فريد شوقي فضل كده طول عمره، وانا ضد تغيير جلد الفنانيين، لان احمد زكي فيه حاجات مصدقتوش فيها وانا اقل من اني اقيمه، لكن الاستاذ عادل امام هو الانجح ع الاطلاق، وهو البهجة والانبساط ووظف نفسه حلو وعمل كل حاجة".



كما أضاف سامي عن عمل جزء تاني لجعفر العمدة قائلًا: "جعفر العمدة مالوش الا جزء، فكرة الجزء التاني فكرة المنتج محمد السعدي وكنا رافضينها انا ورمضان وكتبت منه ١٧ حلقة محبتوش، لأن ليه اعيد اجزاء وتكرار لما ممكن اعمل حاجة تاني وانجح بيها".



برنامج اسرار تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.