بالطريقة المصرية القديمة| حضري الملوخية الخضراء لسفرة رمضان

انا تحظى الملوخية الخضراء بشعبية عالية من بين أنواع الخضراوات الورقية، وينتشر طهوها في جميع المطابخ العالمية وخصوصًا المطبخ العربي، وأكثر المطابخ العربية شهرة في تحضير الملوخية الخضراء هو المطبخ المصري والمطبخ الشامي.

الملوخية

ويمكن إعداد الملوخية الخضراء بأكثر من طريقة وبمختلف الوصفات الشهية مثل: الملوخية الخضراء بالأرانب والملوخية الخضراء بالدجاج، والملوخية الخضراء بالزيت والمكسرات، وغير ذلك من الوصفات الشهية، وعلى الرغم من أن العديد من الناس يطبخون الملوخية المجففة عوضًا عن الخضراء، إلا أن الملوخية الخضراء لها نكهة مميزة تضفي طعمَا لذيذًا على الطبق.



ملوخية خضراء

وفي هذا الصدد، نقدم إليكي طريقة تحضير الملوخية الخضراء بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها على قد الإيد المذاع عبر قناة cbc سفرة.





مقادير تحضير ملوخية خضراء

ملوخية خضراء

ثوم مفروم

كزبرة جافة ناعمة

سمنة

مرقة دجاج

مكعب مرقة

ملح

فلفل أسود





طريقة تحضير ملوخية خضراء

-اخلطي الملوخية بالمرقة ثم يضاف مكعب مرقة

-ارفعيها على النار



للطشة:

-شوحي ثوم فى سمنة ثم أضيفي الكزبرة

-اسقي الملوخية بالطشة.





-وزعيها على أطباق التقديم ساخنة وبألف هنا وشفا.