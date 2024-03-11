مسلسل زوجة واحدة لا تكفي| حياة زوجية ناجحة بين ماجد المصري وهدى حسين

تتناول الحلقة الأولى من مسلسل زوجة واحدة لاتكفي حياة ماجد المصري المتزوج من هدى حسين المديرة الصارمة في إحدى المدارس الكبرى، ولديه 3 بنات في عمر الزواج منهن من تزوجت ولم تنجح والآخريات لم يسبق لهم الارتباط.

هدى حسين بين الصرامة والرومانسية في “زوجة واحدة لاتكفي”

تقدم هدى حسين دورها في المسلسل بمزيج بين المديرة الصارمة والزوجة الرومانسية والأم الحنون ، ومعروفة في مدرستها بالصرامة الشديدة وقوانينها التي تطبق على المعلمين والمعلمات قبل الطلبة.

تنطلق الحلقة الأولى من مسلسل “زوجة واحدة لاتكفي” بجوانب حياة الفنانة هدى حسين التي تعمل مديرة مدرسة وتمتاز بصرامتها وقوانينها الممنوع مخالفتها، سواء على مستوى الطلبة والطالبات أو المعلمات.

تتناول الحلقة أحداث كوميدية واجتماعية داخل مدرسة مختلطة، تعرض جوانب الحياة التعليمية والاجتماعية للطالبات والمعلمين والمعلمات.

تتسم كل معلمة بصفات مميزة عن الأخرى، منهم من يقوم بعمله داخل المدرسة على أكمل وجه، ومنهم من يقضي ساعات عمله في الأحاديث مع زميلاتها وإعداد الطعام وحكايات حياتها الأسرية والتسوق وأحدث مشترياتها

مواعيد عرض حلقات مسلسل زوجة واحدة لاتكفي

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل زوجة واحدة لاتكفي عبر قناة mbc في الساعة 11مساءً، بجانب منصة شاهد

ومسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، آيتن عامر، فاطمة الصفي، سحر حسين، لولوة الملا، ليلى عبدالله، حمد اشكناني، ناصر الدوسري، زينب بهمن، نور الشيخ، خالد الشيخ، عبدالله الطراورة، سينتيا صاموئيل وغيرهم من إنتاج Mbc وجمال سنان/ Eagle Films، للمخرج علي العلي والمؤلفة هبة مشاري حمادة

أحداص مسلسل زوجة واحدة لاتكفي

تدور احداث مسلسل زوجة واحدة لا تكفي حول اطار اجتماعي متميز مليئ بالكوميديا ويحكي المسلسل قصة رشيد وهو الفنان المصري ماجد المصري وزوجته “هيلة” وهو الفنانة الكويتية هدي حسين والتي تعمل مديرة لمدرسة مختلطة بين البنين والبنات ولديها من الابناء ثلاث بنات وكانت الاسرة كلها تعيش حياة سعيدة لكن هناك بعض الأمور والأحداث ستعكر صفور الاسرة وستخلق صراعات فيما بينهم،