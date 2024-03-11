يمنى طولان: أحمد العوضي رشحني لمسلسل حق عرب

تشارك الفنانة يمنى طولان، في مسلسل حق عرب، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني ٢٠٢٤.

وقالت يمنى، ان النجم أحمد العوضي من قام بترشيحها لاداء شخصية مني احدي الشخصيات المحورية في المسلسل.

ومن المقرر أن تظهر يمنى، من الحلقة التانية وحتي نهاية الاحداث وهي تمثل عنصر الشر النسائي بالعمل.

تفاصيل مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب، بطوله أحمد العوضي و دينا فؤاد، وفاء عامر ، وليد فواز، تأليف محمود حمدان واخراج إسماعيل فاروق وانتاج تامر مرسي، وتدور احداث المسلسل في ٣٠ حلقة وينتمي لنوعية الدراما الشعبية.

من هي يمنى طولان؟

ويذكر أن اشتهرت يمنى، انها مقدمة برامج علي قناه الحياه و سي بي سي والمحور، وحققت نجاحا كبيرا وقت عرضها.