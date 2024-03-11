انعقاد برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف

عُقد برنامج المنبر الثابت الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في جميع المحافظات، الاثنين عقب صلاة العصر بــ (1119) مساجدًا، خلال شهر رمضان 1445هـ.

تحدث الجميع حول موضوع: "فضائل الصيام"، وذلك على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف السويس أقيمت الندوات بـ (25) مسجدا منها: مسجد الجامع الكبير، ومسجد المدينة المنورة.

ففي مديرية أوقاف الغربية أقيمت الندوات بـ( 24) مسجدا منها: مسجد صادق الرافعي، ومسجد السلام.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت الندوات بـ (23) مسجدا منها: مسجد الرحمة الشرقي، ومسجد البر والتقوى.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم البرنامج بـ (12) مسجدا منها: مسجد التوفيقي، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بـ (40) مسجدا منها: مسجد التقوى، ومسجد أولاد سند.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج بـ (44) مسجدا منها: مسجد عمر بن عبد العزيز، ومسجد البردة الشريفة.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج بـ(17) مسجدا، منها: مسجد الرحمن، ومسجد الصحابة.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بـ ( 24) مسجدا منها: مسجد النصر، ومسجد أم القرى.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج بـ (43) مسجدا، منها: مسجد الكبير، ومسجد الجوهري.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيم البرنامج بـ (13) مسجدا منها: مسجد ناصر، ومسجد سيدي عبد الرحيم القنائي.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيم البرنامج بـ (18) مسجدا، منها: مسجد التنعيم، ومسجد الروضة.

مديرية أوقاف دمياط

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج بـ (16) مسجدا منها: مسجد دار السلام، ومسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج بـ (53) مسجدا، منها مسجد العارف بالله، ومسجد السلام.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيم البرنامج بـ ( 22) مسجدا منها: مسجد الرحمن، ومسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج بـ ( 90) مسجدا، منها مسجد سادات قريش، ومسجد الفتح.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم البرنامج بـ (39) مسجدا، منها مسجد الميناء الكبير، ومسجد أبو التوبة.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بـ ( 57) مسجدا، منها مسجد النور، ومسجد النصر.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بـ ( 25) مسجدا، منها مسجد ناصر، ومسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج بـ ( 41) مسجدا، منها مسجد المشاهرة، ومسجد التقوى.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم البرنامج بـ ( 17) مسجدا، منها مسجد الإحسان، ومسجد الرزاق.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج بـ ( 28) مسجدا، منها مسجد بدر، ومسجد عباد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج بـ ( 31) مسجدا، منها مسجد الجديد، ومسجد النفيس.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج بـ (86) مسجدا، منها: مسجد الكبير ، ومسجد النصر.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج بـ ( 44) مسجدا، منها: مسجد نداء الإسلام، ومسجد العمدة.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج بـ ( 74) مسجدا، منها: مسجد الأربعين، ومسجد منسي.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم البرنامج بـ ( 45) مسجدا، منها: مسجد الإخلاص، ومسجد الشهيدين.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم البرنامج بـ ( 45) مسجدا، منها: مسجد ناصر، ومسجد التقوى.