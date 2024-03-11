أركان الإيمان.. الأوقاف تطلق الملتقى الفكري للواعظات بـ21 مديرية

عقدت وزارة الأوقاف الملتقى الفكري الرمضاني للواعظات لعام 1445هـ / 2024م بـ (21) مديرية عقب صلاة الظهر، حاضر فيه نخبة متميزة من واعظات وزارة الأوقاف.

أوضحت الأوقاف أن الملتقى جاء على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم الملتقى الفكري بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها)، شاركت فيه كل من الواعظة وفاء عبد السلام عبد السلام، والواعظة ميرفت عزت محمد عثمان، والواعظة نجوى شبل عرفة.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم الملتقى الفكري بمسجد ناصر، شاركت فيه الواعظة سماح محمد أحمد محمد.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيم الملتقى الفكري بمسجد السلام، شاركت فيه الواعظة أميمة غريب داوود الحجاوي.

مديرية أوقاف البحيرة

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم الملتقى الفكري بمسجد ناصر، شاركت فيه الواعظة/ تهاني إبراهيم سعيد حسين.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم الملتقى الفكري بمسجد النصر، شاركت فيه الواعظة/ ولاء مصطفى بكر البطة.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم الملتقى الفكري بمسجد سيدي أحمد البدوي، شاركت فيه الواعظة/ صفاء محمد عبد الفتاح بدر.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم الملتقى الفكري بمسجد ناصر الكبير، شاركت فيه الواعظة/ آيات محمود عبد الفتاح.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيم الملتقى الفكري بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، شاركت فيه الواعظة/ هناء محمد إبراهيم عويضة.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم الملتقى الفكري بمسجد فيصل، شاركت فيه الواعظة/ بهيرة محمد بدر الدين.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم الملتقى الفكري بمسجد أبو المكارم، شاركت فيه الواعظة/ سناء طه السيد موسى.



وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم الملتقى الفكري بمسجد عمر بن عبد العزيز، شاركت فيه الواعظة/ هيام زكريا عبد العال، والواعظة/ وفاء حسام الدين حسن (واعظة بالأزهر).

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم الملتقى الفكري بمسجد الصحابة، شاركت فيه الواعظة/ نبيلة محمد جلال محمد.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم الملتقى الفكري بمسجد العارف بالله، شاركت فيه الواعظة/ مروة أحمد عبد اللاه حسين.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم الملتقى الفكري بمسجد الفتح، شاركت فيه الواعظة/ ماجدة فرج قاسم، والواعظة/ شيماء عبد الفتاح السيد (واعظة بالأزهر).

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم الملتقى الفكري بمسجد الفتح، شاركت فيه الواعظة/ هناء محمد العربي.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم الملتقى الفكري بمسجد عبد الفتاح قمر، شاركت فيه الواعظة/ آيات أحمد رمضان.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم الملتقى الفكري بمسجد الاستقامة، شاركت فيه الواعظة/ جيهان يس يوسف محمود.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم الملتقى الفكري بمسجد الفولي، شاركت فيه الواعظة/ آمال محمد عبد الغنى محمد.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم الملتقى الفكري بمسجد الحاج حسن، شاركت فيه الواعظة/ ليلى عبدالوهاب مدنى محمدين.



وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم الملتقى الفكري بمسجد النصر، شاركت فيه الواعظة/ رشا يوسف نعيم يوسف.

وفي مديرية أوقاف بور سعيد أقيم الملتقى الفكري بمسجد مريم، شاركت فيه الواعظة/ ناهد عبد الفتاح أحمد الدالي.