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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

جويل مردينيان تطل بعباءة محتشمة

جويل مردينيان
جويل مردينيان

نشرت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان مجموعة من أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام .

وبدت جويل مردينيان بإطلالة ساحرة، متناغمة مع ذوقها الرفيع في اجواء رمضان المبارك، حيث ارتدت عباءة طويل بأكمام طويلة، مكشكش من الخصر، صمم من قماش لامع باللون الأخضر وزين بالاطراف بالشريط الفضي اللامع، فيما انتعلت صندلا بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها مسندلة بحرية وراء ظهرها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

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