شهد موقع إنشاء «مونوريل» بمدينة السادس من أكتوبر، قبل أذان المغرب أول أيام شهر رمضان، مصرع مهندس مدني و«حداد» مصرعهما إثر سقوطهما من أعلى «ونش» على ارتفاع 15 مترًا.

مصرع مهندس وحداد في موقع إنشاء مونوريل 6 أكتوبر|ما القصة؟

انتقلت أجهزة الأمن رفقة فريق من النيابة العامة، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينات اللازمة وسماع أقوال شهود العيان والذين أفادوا بأن سائق الونش، أثناء أداء عمله مع الحداد والمهندس المدني في أعمال الحفر، اختل توازن «الونش» قيادته ما أدى إلى سقوط الأخيرين فلقيا مصرعهما على الفور قبل نقلهما إلى المستشفى.

تحفظت الشرطة على سائق «الونش» وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المكان إن وجدت، كما صرحت بدفن جثتي الضحيتين.



في أول يوم رمضان ..عامل ينهي حياته شنقا بسبب ضائقته المالية ب6أكتوبر

كما اقدم عامل في سوبر ماركت علي إنهاء حياته شنقًا في أول أيام شهر رمضان، اليوم الإثنين، داخل مسكنه في مدينة السادس من أكتوبر.

كانت البداية، بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا بالعثور على جثة شاب في منزله بـ6 أكتوبر، ووجه بالانتقال والفحص حيث دلت التحريات الأولية على مرور الشاب بحالة نفسية جعلته يقدم على إنهاء حياته.

لم يتحمل الشاب الثلاثيني، الضائقة المالية التي يمر بها في الفترة الحالية، وفق أسرته التي أفادت بأنه تخلص من حياته في ظل غيابهم، ولا توجد شبهة جنائية.

وأفادت المعاينة التصويرية لمكان الواقعة، بالعثور على جثة الشاب معلقًا بـ«جنش» داخل غرفته.

النيابة العامة، طلبت تحريات تكميلية لأجهزة الأمن ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرفها .

تحرير 740 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

كما شنت الإدارة العامة للمرور حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و740 مخالفة .