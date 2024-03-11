حلقة أولى صادمة لأكرم حسني وللجمهور في مسلسل بابا جه

صدمة كبيرة استقبلها هشام (أكرم حسني) في أولى حلقات مسلسل بابا جه، حيث تفاجأ بأن ابنته لا تريده في حياتها، وذلك عندما أعلنت في حفل مدرسي أمام كل أولياء الأمور بأنها لا تريد والدها وبإمكان أن طفل آخر أن يأخذه، ليُصاب هشام بالصدمة وكذلك الجمهور.

ويعتمد مسلسل بابا جه على الكوميديا الاجتماعية، وذلك من خلال شخصية هشام وعلاقته بأسرته، خاصةً بعدما أصبح عاطلًا عن العمل، بينما زوجته تتحمل جميع مسؤوليات المنزل، وتعتبر فكرة المسلسل بمثابة شكلًا جديدًا يكشف العلاقة بين الأب وأبنائه، وكيف يكون شكل الآباء في عيون أطفالهم.

ومن بين اللحظات الممتعة التي ظهرت في الحلقة الأولى من المسلسلـ العلاقة الكوميدية التي تجمع هشام ببواب العمارة، ومحاولاته المضحكة لشراء زي فرعوني لابنته من أجل الحفل.

ويشار إلى أن مسلسل بابا جه، ينتمي لنوعية الاعمال المكونة من 15 حلقة.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

ويعرض مسلسل بابا جه، حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.

أبطال مسلسل بابا جه

يذكر أن مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين، تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.