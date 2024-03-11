في أول يوم رمضان ..عامل ينهي حياته شنقا بسبب ضائقته المالية في 6 أكتوبر

أقدم عامل في سوبر ماركت على إنهاء حياته شنقًا في أول أيام شهر رمضان، اليوم الإثنين، داخل مسكنه في مدينة السادس من أكتوبر.

كانت البداية، بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا بالعثور على جثة شاب في منزله بـ6 أكتوبر، ووجه بالانتقال والفحص حيث دلت التحريات الأولية على مرور الشاب بحالة نفسية جعلته يقدم على إنهاء حياته.

لم يتحمل الشاب الثلاثيني، الضائقة المالية التي يمر بها في الفترة الحالية، وفق أسرته التي أفادت بأنه تخلص من حياته في ظل غيابهم، ولا توجد شبهة جنائية.

وأفادت المعاينة التصويرية لمكان الواقعة، بالعثور على جثة الشاب معلقًا بـ«جنش» داخل غرفته.

وطلبت النيابة العامة، تحريات تكميلية لأجهزة الأمن ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرفها .

إصابة 20عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعين السخنة

كما تعرض 20شخصا للإصابة ، في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال، بطريق العين السخنة بمحافظة السويس، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين ونتج عن الحادث إصابة 20 عاملا بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى المجمع الطبي لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق وتم رفع آثار الحادث وإعادة سير الحركة بالطريق مر أخرى



تحرير 740 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

كما شنت الإدارة العامة للمرور حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و740 مخالفة .