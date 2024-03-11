شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

جاء ذلك في إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي السياق ذاته، شهدت مدرسة التربية الفكرية محاضرة بعنوان "دور الأسرة في التأهيل النفسى والاجتماعي للأبناء من المصابون بمتلازمة داون" في إطار اليوم العالمي لمتلازمة داون، تحدث فيها بسام محروس يوسف موجه لغة عربية بإدارة غرب الفيوم التعليمية مع عدد من أولياء الأمور لحالات متلازمة داون، عن أهمية الدمج الاجتماعي من جانب أولياء الأمور لأبنائهم في الحياة المجتمعية، وتوجيه أفراد الأسرة والمحيطين بهم لتقبل أطفال متلازمة داون والتدخل المبكر في التشخيص، والإهتمام بالدعم النفسى بأبسط الطرق مثل الابتسامة في وجه الطفل واحتضانه، وتوفير الأجواء النفسية الملائمة، والإهتمام بالحاجات النفسية والجسدية والصحية الخاصة بالأطفال.

"سلبيات وايجابيات التكنولوجيا".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وشهدت مدرسة جرفس الابتدائية محاضرة بعنوان "سلبيات وايجابيات التكنولوجيا"، أوضحت فيها أسماء أحمد مديرة المكتبة بعضا من أهم إيجابيات التكنولوجيا ومنها؛ توفير المعلومات، واكتساب الخبرات، وأشارت إلي جهود الدولة نحو التحول الرقمي، وإنشاء منصات الكترونية مثل بنك المعرفة المصري، وحماية المواطن من القرصنة الرقمية، من ناحية أخرى تتعدد سلبيات التكنولوجيا الحديثة والتي يجب تجنبها والبعد عن المحتوى غير الهادف.

وفي سياق متصل عقدت مكتبة منية الحيط مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة، أدارها إبراهيم معوض دهشان، مع عدد من الرواد، كما شهدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة ورشة تلوين بإشراف هناء حسن فرج، مع عدد مم الرواد، إلى جانب ورشه أخرى للرسم الحر بمدرسة صديقات البيئة بالنزلة، بإشراف مروة سيف مسئولة النشاط، وأخرى نفذها أخصائو نادي المرأة بقصر ثقافة الفيوم لتعليم تنفيذ غرز شال مستطيل، وأيضا ورشة فنية ببيت ثقافة طامية، للرسم بمناسبة العيد القومي لمحافظة الفيوم، تدريب الفنان التشكيلي حسام حمدي.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.