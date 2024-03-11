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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد محمد بركات نجم المنتخب الفلسطيني في خانيونس بقصف إسرائيلي

محمد بركات نجم المنتخب
محمد بركات نجم المنتخب الوطني الفلسطيني

استشهاد نجم المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم واتحاد خانيونس محمد بركات في مدينة خانيونس في قطاع غزة.

وأعلنت مواقع فلسطينية، عن استشهد نجم المنتخب الفلسطيني "محمد بركات"، صباح يوم الإثنين، في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، خلال قصف لجيش الاحتلال في مدينة خانيونس.

وفي ذات السياق، قالت مصادر فلسطينية، إن طيران مروحي تابع لجيش الاحتلال، أطلق النار بشكل متواصل على المواطنين بشكل عشوائي، بين دوار الكويت ومحطة أبو جبة في حي الزيتون بمدينة غزة ، أسفر عنه أعداد كبيرة من الإصابات ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول لهم لإنقاذهم.

وأعلنت مواقع فلسطينية، أن جيش الاحتلال يطلق قنابل دخانية تجاه الفلسطينيين عند دوار الكويت ومحطة أبو جبة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وتم انتشال عدد من الشهداء والجرحى من تحت أنقاض منزل استهدفه الاحتلال في حي الزيتون وسط مدينة غزة .

وفي وقت سابق استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم وسرايا القدس، مساء يوم الاثنين قوات إسرائيلية جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون.

 

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