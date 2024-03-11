المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات إسرائيلية في حي الزيتون بالهاون

استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم وسرايا القدس، مساء يوم الاثنين قوات إسرائيلية جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون.

ونشرت المقاومة الفلسطينية عبر حسابها، مقطع فيديو يوثق عملية الاستهداف.

وتواصل الحرب في غزة يومها الـ 157 تحت القصف في عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 589 قتيلا.

وعلى الجانب الفلسطيني، قتل أكثر من 31000 شخصا وأصيب أكثر من 72500 آخرين، 72% منهم من الأطفال والنساء.

وأحاطت القوات الإسرائيلية ومع أول أيام رمضان، السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة.