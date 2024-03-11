محافظ الغربية يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجه 22

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجه ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء .

وتمكنت الحملات من إزالة حالتين بناء مخالف على مساحة ٢٤ م٢ و حالة تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ١٧٠م٢ و حالتين متغيرات مكانية غير قانونية.

وشدد محافظ الغربية على استمرار اعمال الموجه ٢٢ بكل شده وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.