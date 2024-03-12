إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدائري الأوسطي

أصيب 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدائرى الأوسطى بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين على الطريق الدائرى الأوسطى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى محل الواقعة وتبين بالفحص أنه أثناء سير السيارة اختلت عجلة القيادة في يد السائق ما تسببت في انحرافها وأدى ذلك إلى انقلاب السيارة واصابة 6 أشخاص.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.