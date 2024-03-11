بطولات منفردة للشباب.. وعودة لكبار المخرجين والمؤلفين

«الوفد» تحاور نجوم رمضان 2

دليلك لدراما الشهر الكريم.. 32 مسلسلاً على المائدة الرمضانية

ينطلق اليوم المارثون الرمضانى الدرامى الأشهر والأكثر متابعة على مدار العام، يتنافس فيه 31 مسلسلاً مصرياً، بين التاريخى والكوميدى والدراما الشعبية والصعيدية، ليعتبر الموسم الأكثر تنوعاً على مدار العام.

يشهد هذا الموسم العديد من الظواهر أبرزها، التغلب على المط والتطويل بتقديم مسلسلات الـ15 حلقة، وكذلك يمثل عودة لكثير من النجوم والمخرجين والمؤلفين الكبار الذين غابوا عن الشاشة لسنوات طويلة، ويشهد أيضا عدداً من البطولات المنفردة لبعض النجوم الشباب الذين حجزوا لنفسهم مكاناً على الشاشة.

«الوفد» تقدم دليل دراما رمضان هذا العام، وتحاور النجوم ليكشفوا أدوارهم وكواليس اختياراتهم، والصعوبات التى واجهوها خلال التصوير، والقنوات المشاركة، ورؤيتهم لشكل المنافسة هذا العام.

13- بـ 100 راجل.. النهار والقاهرة والناس

سمية الخشاب: أجسد شخصية كل ست مصرية

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن مسلسل بـ 100 راجل يحكى حكاية كل ست بـ100 راجل فى حياتها، تقف وحدها وتتحمل مسئولية نفسها، وأنا سعيدة بالشخصية لأن سيدات مصر جميعاً بـ100 راجل.

وعن شخصيتها فى المسلسل أكدت: غالية أبوالدهب، شخصية قوية، بنت بلد، بنت الحارة الشعبية حيث تدور الأحداث، تواجه العديد من الأزمات فى حياتها، دور مركب وصعب، وسائقة ميكروباص.

البطولة: سمية الخشاب، سلوى خطاب وباسم سمرة وصلاح عبدالله من إخراج إبرام نشأت وتأليف محمود حمدان.

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14- مسار إجبارى- on

أحمد داش: نقدم قصة كفاح شباب مصرى

قال الفنان الشاب أحمد داش، إن مسلسل «مسار إجبارى» يرصد جزءاً من أزمات الشباب بشكل درامى مكثف.

وكشف داش عن دوره قائلًا: أقدم دور شاب متطلع للمستقبل وبشوش، ويفكر كيف يجلب الأموال لكى يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول فى مشاريع ولكن يتعرض لظروف حياتية صعبة تغير من واقعة البسيط.

البطولة: تدور أحداثه فى 15 حلقة، بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وهى بطولة شبابية للثنائى أحمد داش وعصام عمر، بمشاركة صابرين تأليف د. باهر دويدار وإخراج نادين خان، إنتاج الشركة المتحدة.

15–خالد نور وولده نور خالد–إم بى سى

شيكو: فانتازيا الخلافات الزوجية

قال الفنان الكوميدى شيكو إن أحداث مسلسل خالد نور وولده نور خالد تدور فى اطار من الفانتازيا، وقال: العمل يرصد الخلافات الزوجية ولكن بشكل كوميدى وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، وهو عمل بعيد تماماً عن أجزاء مسلسل اللعبة.

المسلسل من إخراج محمد أمين والذى سيكون أول عمل درامى له، من تأليف كريم كمز، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز وشيكو وصلاح عبدالله وتدور أحداثه فى 15 حلقة.

16- مليحة–قناة الحياة

ميرفت امين: نرصد المأساة الفلسطينية

النجمة ميرفت امين تعود بـ«مليحة» للدراما التليفزيونية، وقالت إن العمل يحكى مأساة أهلنا فى فلسطين، وقالت العمل يتناول قصة أسرة فلسطينية غادرت فلسطين المحتلة، عقب أحداث الانتفاضة الثانية لتستقر لعدة سنوات فى ليبيا، وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضى المصرية، لكنهم يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات، لتلتقى مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصرى «أدهم»، فتنقلب حياة كل منهم رأسًا على عقب، ويكون لأدهم دور كبير فى رحلتهم.

المسلسل بطولة: النجمة ميرفت أمين والنجم دياب، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكى، أمير المصرى، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس.

17- نعمة الأفوكاتو.. إم بى سى

مى عمر: تدربت على المرافعات لتقديم دور المحامية

أكدت مى عمر أن صعوبة دورها فى «نعمة الأفوكاتو» تعود إلى طبيعة الشخصية، لأن هناك الكثير من المُصطلحات القانونية والمرافعات الطويلة التى يجب أن تكون دقيقة جداً، وقالت: «كنت طوال التصوير أتدرب مع مصحح لغة ومستشار قانونى قبل كل مشهد، ثم أقوم بمراجعته بعد التصوير وهو جهد مضاعف علينا جميعاً، وأحياناً كان المشهد الواحد يستغرق ست ساعات».

أشارت مى عمر إلى أن أصعب المشاهد التى واجهتنا أثناء التصوير كان مشهداً داخل أحد القبور، وهو كان فى غاية الصعوبة والألم النفسى، وأحتاج لمجهود كبير جداً لكى أتماسك ولتأدية الدور بصورة سليمة.

البطولة: مى عمر وأحمد زاهر وأروى جوجة وكمال أبورية وسلوى عثمان وسامى مغاورى من إخراج محمد سامى وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وتدور أحداثه فى 15 حلقة.

18- جودر ألف ليلة وليلة- دى إم سى

ياسر جلال: نعُرّف الأجيال بشخصية شهريار

كشف ياسر جلال عن تفاصيل المسلسل قائلاً: «يتناول العمل حكاية حكيم مصرى، بارع فى دراسة العلوم، وبمحض المصادفة يتوصل إلى أربعة كنوز، مَن يسيطر عليها يتحكم فى العالم».

وواصل ياسر جلال حديثه قائلاً: «عندما يتقدم الرجل الحكيم بالعمر، يتملكه الخوف من وقوع الكنز فى أيادٍ شريرة، وتدفعه الحكمة إلى اختيار حروف بشكل عشوائى ليظهر له اسم «جودر» من مصر، وعندما يولد جودر تحاول قوى الشر السيطرة عليه، للوصول إلى الكنوز الأربعة إلا أن قوة الخير دائماً تنصفه على الأشرار».

وأوضح ياسر جلال أن المغزى من اسم جودر، سيظهر للجمهور بشكل واضح من أحداث الحلقة الأولى، وأشار أيضاً إلى أن البناء الأساسى للعمل مأخوذ من كتاب «ألف ليلة وليلة» لكن المؤلف أحدث تغيراً كبيراً، وقام بتطوير الحدوتة بشكل رائع.

أجواء مسلسل (جودر) تدور بين الواقع والخيال، والحقيقة والسحر، والتى تدخل بالمشاهد إلى عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد المثيرة

البطولة: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، على صبحى، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى، أحمد كشك، جيهان الشماشرجى، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر.

18- كامل العدد +1.. on

شريف سلامة: كوميديا العلاقات الأسرية

قال الفنان شريف سلامة إن الجزء الثانى من مسلسل «كامل العدد» به العديد من المواقف الكوميدية، التى خلقت حاجة لتقديم جزء آخر من العمل.

وأشار إلى أن المفاجآت تتزايد بزيادة الأطفال ومناقشة قضية الطلاق، والأزمات التى تحدث بين أبناء الأسرة الواحدة، مشيراً إلى أن العمل قصة متنوعة بها الدراما والمشاعر والرومانسية والكوميدى، حيث يناقش العمل المشاكل التى تواجه الرجل والمرأة بعد الطلاق، وتأثيرها على الأطفال، وذلك فى إطار كوميدى رومانسى.

البطولة: دينا الشربينى وشريف سلامة وجيهان الشماشرجى والنجمة إسعاد يونس، إخراج خالد الحلفاوى وتأليف يسر طاهر ورنا أبوالريش وتدور أحداثه فى 15 حلقة.

19- صيد العقارب–أون

غادة عبدالرازق: قضية يحبها الناس

قالت غادة عبدالرازق، إن مسلسل «صيد العقارب» هو دراما اجتماعية على غرار مسلسل ارابيسك وهو القضايا التى يحبها الجمهور، وهو السبب الاساسى الذى جعلها تختار هذا السيناريو.

وأضافت، عندما قرأت سيناريو «صيد العقارب» أعجبت وقررت تنفيذه منذ اللحظة الأولى، كاشفة عن أن باهر دويدار كتب قصته منذ 10 سنوات، وأنها عندما اطّلعت عليها طارت من السعادة وعملت مع الشركة المنتجة والمخرج أحمد حسن، لوضع خطوط العمل سريعاً، إضافة لوضع أفكار وخطوط درامية تتماشى من القصة، واختيار الممثلين.

البطولة: تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولى وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى.

20- بيت الرفاعى.. dmc

أمير كرارة: نناقش مشاكل الميراث

قال الفنان أمير كرارة إن مسلسل «بيت الرفاعى» يتناول قضية جديدة ومختلفة، أقدمها لأول مرة وهى قضية الميراث، جذبتنى الفكرة منذ قراءة السيناريو لأننى كنت أبحث عن شكل جديد وموضوع مختلف عن أعمالى السابقة.

وأضاف: المسلسل يتناول أكثر من خط درامى إلى جانب الأكشن هناك العديد من المشاهد الرومانسية والقضايا الاجتماعية.

البطولة: أمير كرارة، واحمد رزق وسيد رجب ومحمد لطفى وعمرو وهبه واخراج احمد نادر جلال، وتأليف بيتر ميمى.

21- بابا جه.. دى إم سى

أكرم حسنى: يناقش المشاكل الأسرية فى إطار كوميدى

قال الفنان أكرم حسنى إن مسلسل «بابا جه» ينتمى لنوعية المسلسلات الكوميدية الهادفة نظرًا لمناقشته دور الآباء المهم فى حياة الأبناء، ومناقشة المشاكل الأسرية فى إطار كوميدى لايت، مؤكدًا أنه يحمل العديد من المفاجآت، معربًا عن سعادته الشديدة بالتعاون مع المخرج خالد مرعى وكل فريق العمل الذى اتصف بروح التعاون والحب.

وعن رأيه فى مسلسلات الـ 15 حلقة، أكد أكرم حسنى أنه يعتبر هذه النوعية من المسلسلات تجربة مميزة، واستطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة خلال الأعوام الماضية سواء فى موسم رمضان أو خارجه، متمنيًا أن ينال مسلسل «بابا جه» إعجاب جمهوره الذى يحرص على تقديم كل ما هو جديد له.

بطولة: أكرم حسنى، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعى وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

22- المداح 4.. إم بى سى

حمادة هلال: «المداح» هو الأهم فى حياتى

قال النجم حمادة هلال إن مسلسل المداح الجزء الرابع فيه مفاجآت كبيرة أبرزها ظهور الجن، وأشار إلى أن شخصية المداح هى الأهم فى حياته، معتبرًا إياها تميمة حظه، مشيرًا إلى أنه يتمنى من الله أن يوفقه ويقدم منها أجزاء كثيرة.

وأضاف هلال: «دائماً يهمنى فى تقديم العمل هو الكتابة ما الذى تقدمه جديداً فى الشخصية والعمل ككل، لأن الموضوع ليس متعباً لى فقط، لكنه متعب لكل من يتواجد فى مسلسل المداح.

البطولة: اخراج احمد سمير فرج، ويشارك فى بطولته مى سليم وخالد سرحان ومحمد دياب وفتحى عبدالوهاب.

23- بدون سابق انذار- dmc

آسر ياسين: قصة حب غيرت مجرى الحياة

قال الفنان آسر ياسين أن قصة مسلسل بدون سابق إنذار انسانية للغاية، حيث تدور أحداث المسلسل حول قصة الزوجين مروان الألفى، وهو مهندس يبلغ من العمر 34 عاماً، وزوجته ليلى التى تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد وتعمل مهندسة لدى إحدى شركات العقارات، وتبلغ من العمر 28 عاماً، ويعيشان قصة حب مُلهمة، وبعد أن تضع «ليلى» مولودها الأول «على» بأحد المستشفيات الحكومية، وتمر الأحداث حتى الاحتفال بعيد ميلاد ابنهما السادس وتتصاعد فى إطار تشويقى، لتكتشف ان ابنها مريض بالسرطان.

البطولة: آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، إسلام حافظ، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ألمى كفارنة، إخراج هانى خليفة.

24- المعلم–قناة الحياة

مصطفى شعبان: نكشف كواليس «تجارة السمك»

قال الفنان مصطفى شعبان إن مسلسل « المعلم» يحمل طابعاً شعبياً، حيث تدور الأحداث فى عالم تجارة السمك والصراعات داخل السوق الشهير، وأضاف أن «المعلم» به دراما تكشف عالم السوق بشكل كبير.

البطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهرى، علاء زينهم، من تأليف عمرو الدرديرى ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى.

25- أشغال شاقة–إم بى سى

هشام ماجد: نكشف أزمات الحياة الزوجية

قال الفنان هشام ماجد إن مسلسل «أشغال شقة» يتناول بشكل كوميدى أزمات الحياة الزوجية الطبيعية، وكيف تتحول حياة العائلة.

تدور أحداث مسلسل «أشغال شقة» فى إطار كوميدى حول زوجين هما «هشام» طبيب شرعى، وإعلامية، أسماء جلال، يمران بالعديد من المواقف الكوميدية.

البطولة: هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد على، مصطفى غريب، انتصار، إيمان السيد، نهى عابدين، وأنعام سالوسة من تأليف: شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج خالد دياب.

26- قلع الحجر- النهار

محمد رياض: استعنا بشخصيات صعيدية حقيقية

قال الفنان محمد رياض إن مسلسل «قلع البحر» هو دراما صعيدية، أعود من خلاله للشخصية الصعيدية من جديد بدور العمدة فرماوى، وهى الشخصية المحببة إلى قلبى، ويكشف العمل عن عادات وتقاليد الصعيد، وهو مستوحى من أحداث حقيقية.

وأضاف أن العمل يكشف عن حقوق المرأة فى الصعيد، بشكل تشويقى درامى، والمخرج حسنى صالح استعان بشخصيات صعيدية حقيقية، واستعنا بمصحح لهجة لكى يخرج العمل بشكل ينال إعجاب الصعايدة والجمهور.

مسلسل «قلع الحجر» عدد حلقاته 30 حلقة ويضم فريق أبطاله سوسن بدر ومحمد رياض ومنى عبدالغنى وعبدالعزيز مخيون ورانيا فريد شوقى ومدحت تيخا ومروة عبدالمنعم ولقاء سويدان وحسن العدل وياسر على ماهر، والعمل إخراج حسنى صالح.

27- أعلى نسبة مشاهدة–إم بى سى

سلمى أبوضيف: نناقش سلبيات «السوشيال ميديا»

قالت الفنانة سلمى أبوضيف أن أحداث المسلسل تدور حول سلبيات «السوشيال ميديا» والكاميرا أحياناً يكون فيه كواليس من الصعب أن تتخيلها.

ويتناول مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» قصة واقعية حصلت لفتاة مصرية، ويسلّط الضوء على خطر «السوشيال ميديا» وكيف قادت الفتيات لمخالفة مبادئهن بغرض الحصول على المال، وتعرّضهن للابتزاز الإلكترونى.

وتتمحور أحداث العمل المؤلف من 15 حلقة حول الشابة «شيماء» وشقيقتها، واللتين تعيشان فى بيئة فقيرة جدًا وتقتحمان منصة «تيك توك» للحصول على المال؛ ما يوقعهما فى مشاكل كثيرة، ويعرّضهما للعنف القاسى من والديهما.

البطولة: سلمى أبوضيف، وليلى أحمد زاهر، وانتصار، وأسماء جلال، ومحمد محمود، ومحمد شاهين، وأحمد فهيم.

28- بقينا اثنين- النهار

شريف منير:التأثير النفسى للانفصال

قال الفنان شريف منير إن مسلسل «وبقينا اثنين» دراما كوميدية تكشف الخلافات الزوجية بشكل لذيذ وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، وسوف يعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان.

وأضاف أن أحداث العمل تدور فى إطار اجتماعى لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، فى ظل وجود أبناء فى مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسياً على كافة أطراف الأسرة، وتحكى الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان فى خلافات زوجية عديدة، تنتهى بهما فى النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسى الذى يتركه فى ظل علاقتهم.

البطولة: مسلسل وبقينا اتنين من بطولة الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم يوسف عثمان، نانسى هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا ومن تأليف أمانى التونسى، وإنتاج كى ميديا للإنتاج كريم أبوذكرى وإخراج طارق رفعت.

29- رحيل- أبوظبى–ON

ياسمين صبرى: العمل قصة طموح نسوية

قالت الفنانة ياسمين صبرى إن مسلسل رحيل هو قصة طموح لفتاة تسعى للتطوير من نفسها والخروج من إطار الأسرة الفقيرة، إلى سيدة اعمال، وتواجه العديد من المواقف فى إطار من الدراما والتشويق، وسوف يعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان.

البطولة: ياسمين صبرى، أحمد صلاح حسنى، محمد كيلانى، سماء إبراهيم، حازم سمير، أحمد صيام، مى القاضى، هاجر الشرنوبى.

30- كوبرا- ام بى سى

محمد امام: ندخل عالم العفاريت

قال الفنان محمد امام ان دراما كوبرا تدور فى اطار شعبى حول عالم الموروثات الشعبية، وأضاف سعيد أننى أعمل مع نجم كبير بحجم مجدى كامل، وأنه وافق يشاركنى بطولة المسلسل، فنان قدير كل مشهد معاه مباراة تمثيل، وروج لشخصية مجدى قائلاً استنوا شيخون فى رمضان إن شاء الله».

البطولة: محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحى، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبوزيد.

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31 – جرى الوحوش- المحور

إدوارد: المقارنة مع الفيلم ظالمة

قال الفنان إدوارد أننا نقدم مسلسل «جرى الوحوش» فى 30 حلقة فى أحداث بعيدة تماماً عن الفيلم، وقال إن الأحداث كلها تغيرت عدا الخط الرئيسى للفيلم لذلك المقارنة مع الفيلم ستكون ظالمة، وأضاف أن المسلسل يتناول تفاصيل كثيرة عن الواقع المصرى وفكرة الإيمان بالقدر والنصيب، وسوف يعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان.

البطولة: إدوارد، نضالالشافعى، صلاح عبدالله، محمود حجازى، فادية عبدالغنى، محمود عبدالمغنى، سميرة صدقى، مروة الأزلى، محمد عز، حسنى شتا، إلهام وجدى، ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

32–للأذكياء فقط

حمدىالميرغنى: فانتازيا فىحياة العلماء

قالالفنان حمدى الميرغنى ان مسلسل «للاذكياءفقط» هو كوميديادمها خفيف، وقال ان احداث المسلسلتدور فى 15 حلقة فىإطار فانتازيا حول تورط بعض الشخصيات فى تجارب علميةمختلفة، وأضاف أنه سعيد بهذه التجربة التى يتعاون فيها مع المؤلفين فليمونوريمون وفادى صبحى، ويقدم عمل كوميدى يبرز الأبطال بشكل مختلف.

مسلسل«للأذكياء فقط» بطولة حمدىالميرغنى، رنا رئيس، كريم عفيفى، محمود البزاوى، ريم سامى، فكرة محمد ناير، وتأليف فليمون صبحي- ريمون صبحي- فادى صبحى، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، ومن إنتاجشركة ستارز ميديا، وسيعرض فى النصف الثانىمن شهر رمضان.