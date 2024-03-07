نقل 8% من أسهم أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودى ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الانتهاء من نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة الزيت العربية السعودية “أرامكو”، وذلك من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وأشار ولى العهد إلى أن نسبة الأسهم المملوكة للدولة بعد عملية النقل أصبحت 82.186 % من إجمالي أسهم الشركة.

تعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل



وقال أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة فى أرامكو يأتي مواصلة لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني.



واختتم ولي العهد تصريحاته، بأن صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.