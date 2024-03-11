تأجيل محاكمة قاتل تاجر عمله بالفيوم إلى مايو القادم

قررت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس المحكمة تأجيل جلسات محاكمة 'محمد. ر. ع' 19 سنة في التهم المنسوبة إليه بإنهاء حياة شاب يدعى أمير وجيه، بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض 'ماسورة حديد' لدور الانعقاد في الاول من مايو القادم للنطق بالحكم .

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة الى شهر سبتمبر الماضى عندما عثر أهالي قرية كفور النيل التابعة لمركز شرطة الفيوم على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، في ظروف غامضة ملقاه بمصرف مائي بطريق القرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة شخص في العقد الرابع من العمر بجوار مصرف مائي مصاب بآلة حادة على الرأس.

وتم تشكيل فريق بحث ونجحت جهود الفريق خلال 24 ساعة الماضية في كشف اللغز وأن وراء جريمة قتل الشاب، عاطل يدعى 'محمد ا ر'، 19 سنة ، ويقيم بقرية دمو.

وانه استدرج المجني عليه وقتله وسرقة مبلغ مالي ، وأشارت التحريات إلى أن المتهم استدرج المجني عليه، بعد أن أوهمه أنه يريد تغيير مبلغ مالي كبير من الدولارات إلى جنيهات مصرية.

وأوضحت التحريات أن المجنى عليه ذهب للجاني بحسن نية معتقدًا أن لديه نقود بالعملة الأجنبية، وأحضر معه مبلغ مالي، إلا أن المتهم استولى على المبلغ الذى بحوزة المجني عليه، بعد ضربه على رأسه بقطعة حديد فأرداه قتيلا، ثم حمل جثته على دراجة بخارية وألقى بها فى مصرف مياه بنطاق الوحدة المحلية لقرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.واحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.