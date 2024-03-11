سرقا طفلًا بالإكراه .. معاقبة عاملين بالمشدد 6 سنوات بأخميم

قضت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، البوم الاثنين المتهمين "ع . م . ع" عامل، و"م . ا . ا" عامل، يقيمان بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة سرقة الطفل "م . ض" بالإكراه، تحت تهديد السلاح، بدائرة المركز وفرا هاربين .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد زين، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بلاغا من المجني عليه أنه أثناء سيره في الطريق العام فوجىء بالمتهمين يقومان بالتعدي عليه وشل حركته وإشهار سلاح أبيض فى وجهه واستوليا منه على نقوده وهاتفه المحمول بالإكراه وتحت تهديد السلاح .

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .