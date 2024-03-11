الولايات المتحدة تضرب شبكة إسلامية صومالية بالعقوبات

صنفت الولايات المتحدة الأمريكية، حركة الشباب المسلحة الصومالية، المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي كانت تسيطر على جزء كبير من الصومال، على أنها "شبكة غسيل أموال عابرة للحدود".

الحكومة الصومالية

وقالت وزارة الحزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، إنها تتخذ إجراء، "لدعم الحكومة الصومالية" في "حملتها لإضعاف هذه الجماعة الإرهابية القاتلة".

وتستهدف العقوبات الأمريكية الجديدة ستة عشر شخصا وشركة في القرن الأفريقي والإمارات العربية المتحدة وقبرص، وتتهمهم بغسل الأموال وتحرمهم من حق التملك في الولايات المتحدة أو إجراء أي تعاملات تجارية مع مواطنين أمريكيين.

من بينها:

هليل للسلعة ذ.م.م

قمة النجاح للتجارة العامة

فيصل يوسف ديني

حسن عبد الرحمن محمد

فرحان حسين حيدر

ومن غير المعروف ما إذا كانوا يعتزمون الاستئناف.

أقامت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفل حرس شرف في أبو ظبي لثلاثة جنود إماراتيين قتلوا في الصومال في اليوم السابق.

وقتل الجنود، فضلا عن ضابط عسكري بحريني، في هجوم شنته حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على قاعدة الجنرال غوردون العسكرية في العاصمة مقديشو.

وتوفي جندي رابع في وقت لاحق في طريق عودته إلى الإمارات وفقا لوكالة أنباء الإمارات التي تديرها الدولة.

قدم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تعازيه لدولة الإمارات العربية المتحدة على فقدان قواتها.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم في بيان على الإنترنت، ووصفت الإمارات بأنها عدو للشريعة الإسلامية لدعمها حرب الحكومة الصومالية ضدها.

وكانت الجماعة الإسلامية السنية المتطرفة التي تشكلت في عام 2006 تسيطر على مقديشو.

وطردت من العاصمة في السنوات الأخيرة قوة يقودها الاتحاد الأفريقي وتدعمها الولايات المتحدة ودول أخرى في السنوات الأخيرة لكنها لا تزال تشكل تهديدا لاستقرار البلاد.

ولا تزال الجماعة تسيطر على نصف أراضي الصومال، وتواصل تبني هجماتها على العاصمة.

حذر خبراء من أن انسحاب بعثة الاتحاد الأفريقي هذا العام يهدد بالسماح لحركة الشباب باستعادة خسائرها.