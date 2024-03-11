عاجل
المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات إسرائيلية في حي الزيتون بالهاون
الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الولايات المتحدة تضرب شبكة إسلامية صومالية بالعقوبات

حركة الشباب المسلحة
حركة الشباب المسلحة الصومالية

صنفت الولايات المتحدة الأمريكية، حركة الشباب المسلحة الصومالية، المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي كانت تسيطر على جزء كبير من الصومال، على أنها "شبكة غسيل أموال عابرة للحدود".

 الحكومة الصومالية

وقالت وزارة الحزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، إنها تتخذ إجراء، "لدعم الحكومة الصومالية" في "حملتها لإضعاف هذه الجماعة الإرهابية القاتلة".

وتستهدف العقوبات الأمريكية الجديدة ستة عشر شخصا وشركة في القرن الأفريقي والإمارات العربية المتحدة وقبرص، وتتهمهم بغسل الأموال وتحرمهم من حق التملك في الولايات المتحدة أو إجراء أي تعاملات تجارية مع مواطنين أمريكيين.

من بينها:

  • هليل للسلعة ذ.م.م
  • قمة النجاح للتجارة العامة
  • فيصل يوسف ديني
  • حسن عبد الرحمن محمد
  • فرحان حسين حيدر

ومن غير المعروف ما إذا كانوا يعتزمون الاستئناف.

أقامت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفل حرس شرف في أبو ظبي لثلاثة جنود إماراتيين قتلوا في الصومال في اليوم السابق.

وقتل الجنود، فضلا عن ضابط عسكري بحريني، في هجوم شنته حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على قاعدة الجنرال غوردون العسكرية في العاصمة مقديشو.

وتوفي جندي رابع في وقت لاحق في طريق عودته إلى الإمارات وفقا لوكالة أنباء الإمارات التي تديرها الدولة.

قدم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تعازيه لدولة الإمارات العربية المتحدة على فقدان قواتها.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم في بيان على الإنترنت، ووصفت الإمارات بأنها عدو للشريعة الإسلامية لدعمها حرب الحكومة الصومالية ضدها.

وكانت الجماعة الإسلامية السنية المتطرفة التي تشكلت في عام 2006 تسيطر على مقديشو.

وطردت من العاصمة في السنوات الأخيرة قوة يقودها الاتحاد الأفريقي وتدعمها الولايات المتحدة ودول أخرى في السنوات الأخيرة لكنها لا تزال تشكل تهديدا لاستقرار البلاد.

ولا تزال الجماعة تسيطر على نصف أراضي الصومال، وتواصل تبني هجماتها على العاصمة.

حذر خبراء من أن انسحاب بعثة الاتحاد الأفريقي هذا العام يهدد بالسماح لحركة الشباب باستعادة خسائرها.

مواد متعلقة

رواد السوشيال: إثيوبيا تدرس التراجع عن خطة الاعتراف بأرض الصومال

وزير الخارجية: مصر تدعم استقرار الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

أبو الغيط يشارك في الاجتماع الأول لمجموعة العمل الوزارية العربية المعنية بدعم الصومال

وزير الخارجية: مصر تدعم مساعي الصومال في وحدة وسلامة أراضيه

تفاصيل لقاء سامح شكري مع القام بأعمال وزير خارجية الصومال في القاهرة

شكري يستقبل القائم بأعمال وزير خارجية الصومال غدًا

حركة الشباب الصومال: إعادة جثث الجنود الإماراتيين إلى أبوظبي
الجريدة الورقية