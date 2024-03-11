معاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الشروع في قتل آخر بطهطا

عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم، الإثنين، المتهم "ر . ع . ا" عامل، يقيم بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة الشروع في قنل المجني عليه "ى . ع" عامل، بطعنه بسلاح أبيض بدائرة المركز بسبب خلافات سابقة بينهما .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد زين، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بإصابة المجني عليه بطعنة في صدره وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج .





إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وإجراء التحريات تبين من المعاينة أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه فوقعت بيتهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض "بسكين" مما أدى إلى إصابته فى صدره .





وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .