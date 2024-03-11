منتجات الألبان تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم

أظهرت دراسة كبيرة وجود صلة بين الاستهلاك النشط لمنتجات الألبان وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ويكفي تناول حصتين فقط في اليوم.

وفي دراسة كبيرة، وجد الباحثون أن حصتين على الأقل من منتجات الألبان يوميا تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن متلازمة التمثيل الغذائي وهذا هو الاسم الذي يطلق على مزيج من اثنين أو أكثر من الاضطرابات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وشملت الدراسة 147812 شخصًا من 21 دولة، وتم نشرها في العدد الأخير من مجلة BMJ Open Diabetes Research & Care.

لاحظت العديد من الدراسات التي تقيم مخاطر متلازمة التمثيل الغذائي وارتفاع ضغط الدم والسكري الآثار الإيجابية لمنتجات الألبان، وشملت الدراسات سكان عدد كبير من البلدان الذين تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 70 عاما، وتمت متابعتهم لمدة تزيد قليلا عن 9 سنوات.

وقام جميعهم بملء استبيانات محددة تتعلق بالتغذية، والتي أخذت في الاعتبار، من بين أمور أخرى، مستوى منتجات الألبان في النظام الغذائي كما شملت هذه الحليب واللبن والجبن والمنتجات المماثلة.

وأخذ العلماء في الاعتبار عوامل أخرى مثل العمر والجنس والتدخين ومستوى التعليم والوزن والطول وحجم الخصر وضغط الدم وتم قياس نسبة السكر في الدم باستخدام اختبارات منتظمة، والتي أخذت أيضًا في الاعتبار مستويات الكوليسترول.

ووجد أن زيادة استهلاك منتجات الألبان كاملة الدسم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري، وعبارة زيادة الاستهلاك تعني منتجين أو أكثر من منتجات الألبان يوميًا في هذا المجلد، انخفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري بنسبة 11% و12% على التوالي، وإذا تم استهلاك ثلاثة منتجات من الألبان يوميا، فإن هذا الانخفاض كان 13% و14%.