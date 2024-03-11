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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس ساحل العاج السابق سيخوض انتخابات 2025

ساحل العاج
ساحل العاج

وافق رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو، على رفع علم حزبه كمرشح رئاسي في انتخابات عام 2025.

كاتينان كوني ، المتحدث باسم حزبه حزب الشعب الأفريقي، كوت ديفوار (PPA-CI) ، الذي أسسه غباغبو في عام 2021 ، أعطى الأخبار بعد اجتماع للجنة المركزية للحزب.

بعد أن برأته المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 من تهم تتعلق بدوره في حرب أهلية أشعلها رفضه الاعتراف بالهزيمة في انتخابات عام 2010 ، عاد غباغبو إلى ساحل العاج في عام 2021.

فقد السيطرة على الحزب الذي أسسه سابقا، الجبهة الشعبية الإيفوارية، بينما كان مسجونا في انتظار المحاكمة في هولندا لعدة سنوات، ولكن يعتقد أنه لا يزال يحتفظ بقاعدة كبيرة ومخلصة من المؤيدين في الداخل.

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات المقبلة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في أكتوبر 2025. ولم يقل الرئيس الحسن واتارا (82 عاما) الذي أعيد انتخابه في 2020 بعد ما إذا كان سيترشح مرة أخرى.

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