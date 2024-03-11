واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

ضبط 69 قضية متنوعة منهم تزوير مستندات وتهريب نقد أجنبي



وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 48 ساعة عن ضبط 69 قضية متنوعة من بينها تهريب النقد الأجنبى وتهريب بضائع جمركية وعملات أجنبية ومجال الأمن العام وتزوير مستندات وهجرة غير شرعية، ومخالفات مرورية متنوعة وتنفيذ أحكام قضائية متنوعة.

تحرير 740 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

كما شنت الإدارة العامة للمرور حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و740 مخالفة .