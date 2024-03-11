أعمال الرسول فى رمضان

كان النبى- صلى الله عليه وسلم- أحسن الناس خلقاً؛ فقد امتدحه المولى- سبحانه- بقوله: (وإنك لعلى خلق عظيم)..

فقد نهى النبى- عليه الصلاة والسلام- عن كل ما ينقص من أجر الصيام فى رمضان؛ من سوء الخلق، وغيره، فقال: (الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إنى صائم)، (٢)، (٣) ويشار إلى أنه كان من هديه- عليه الصلاة والسلام- أيضاً فى شهر رمضان توجيه الناس إلى خيرى الدنيا والآخرة، وحث الناس على استغلال رمضان، والأوقات المباركة فيه، كليلة القدر؛ وذلك لشدة رحمته، وإشفاقه، ومحبته لأمته، وإرادة الخير لهم؛ بحثهم وتشجيعهم على فعل الخيرات، والإكثار من الطاعات؛ للوصول إلى مغفرة الله، ثم الجنة.