صرّح الضابط الفرنسي، فنسنت أرباريتيير، بأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية لا يمكنها أن ترى القنابل الانزلاقية الروسية التي تضرب أهدافًا عسكرية.

وحسب روسيا اليوم، قال أرباريتيير خلال مقابلة: "إنها (القنبلة) أثناء الإطلاق تكون ضمن دائرة نصف قطرها 60-70 كيلومترًا (من الهدف)، لا نرى كيف تطير إلى وجهتها، لأنه من الصعب تتبعها، فهي غير واضحة".

وأشار أرباريتيير إلى أن هذا سلاح هائل يمكنه اختراق الهياكل الخرسانية المسلحة والتحصينات التابعة للقوات الأوكرانية، ومن الصعب أيضاً اعتراض التطور الروسي لأنه يأخذ في الاعتبار وجود أنظمة حرب إلكترونية لدى العدو.

يذكر أن الطيران الروسي يستخدم بنشاط القنابل الجوية المجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة (UMPC) في منطقة العملية العسكرية حيث تمكنت الطائرات المقاتلة من ضرب المناطق المحصنة دون التعرض لنيران أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام غربية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية اعترفت بأنه ليس لديها أي شيء تقريبًا لمقاومة القنابل الجوية الروسية، حيث أن دفاعاتها الجوية ليست مصممة لمثل هذه الأسلحة، وتقوم الطائرات الروسية بإسقاطها خارج نطاق أنظمة الدفاع الجوي.

وأشارت إلى أن الجنود الأوكرانيين يشكون من قوتهم التدميرية، لأن هذه القنابل لا تترك أي شيء في تحصيناتهم، وكذلك من الكمية الهائلة من هذا النوع من الذخيرة الموجودة في مخزون الجيش الروسي، والتي يمكنهم إسقاطها مئات المرات في اليوم.