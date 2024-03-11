ننشر كلمة السفير أسامة بن أحمد نقلي بمناسبة الاحتفال بيوم العلم السعودي

بمناسبة الاحتفال بيوم العلم للمملكة العربية السعودية الذي يوافق الحادي عشر من مارس، صرح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي بما يلي:

"نحتفي اليوم برمز وحدتنا وعنوان هويتنا الذي ظل شاهدا على تاريخ حافل بالبطولات والإنجازات.

نحتفي بيوم العلم وقيمته الممتدة عبر ثلاثة قرون بوصفه رمزا للسيادة الوطنية، وجزء أصيلا من ملحمة تأسيس وتوحيد الدولة واستقرارها.

بأمر ملكي كريم، أضحى الحادي عشر من مارس من كل عام يوما للعلم السعودي.. ذلك التاريخ الذي أقر فيه الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه العلم بصورته الحالية شعارا للبلاد ورمزا لقيم التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

راية شامخة في عليائها.. راسخة كهامات الجبال.. ترفرف خفاقة في جميع المحافل، وتحظى بمكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.. وينظر إليها بكل فخر واحترام.

تحت هذه الراية.. لا تدخر المملكة جهدا لنثر المحبة والوئام، وإرساء السلام في كافة ربوع الأرض، انطلاقا من قيم ديننا الحنيف، وإيمانا بأن السلام خير ضمانة لاستقرار الأمم، وصون حقوق الشعوب ومكتسباتها.

لنمضي، خلف راية العز، في مسيرة تنموية شاملة باتت مثار احترام وتقدير شعوب العالم، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله .