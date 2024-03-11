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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سفينة ترسل استغاثة بعد تعرضها لهجوم قرب اليمن

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن وصلها بلاغ عن واقعة على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف باليمن .

ويشهد البحر الأحمر مواجهات بين الجماعة الحوثية والغرب بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، واتخذت منعطفاً جديداً، بعد غرق سفينة شحن وسقوط ضحايا من البحارة المدنيين في سفينة أخرى، ولوحت أمريكا بردا عنيفا، ما يزيد المخاوف من اتساع مواجهات البحر الأحمر، مع انعدام المؤشرات على قرب نهاية الهجمات الحوثية، أو قدرة الغرب على إيقافها.

 

وتوعّدت واشنطن الجماعة الحوثية بالعقاب بعد هجوم على سفينة في خليج عدن، أدى إلى مقتل 3 بحارة وإصابة 4 آخرين، وذلك بعد أيام قليلة من دعوة وجهها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للجماعة لوقف هجماتها، عقب غرق السفينة البريطانية «روبيمار».

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