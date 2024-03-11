وكيل صحة الشرقية يتابع تقديم الخدمة الطبية بمستشفى الزقازيق العام

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وتزامناً مع أول أيام شهر رمضان المبارك .

وتجول وكيل وزارة الصحة داخل الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ونشر جداول النوبتجيات بكافة الأقسام، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات المختلفة بالمستشفى، حيث قام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، كما تفقد بنك الدم التخزيني، وتم التأكد من توافر الفصائل المختلفة من الدم، متفقداً قسم العناية المركزة للقلب، والعناية المركزة للطوارئ، والعناية المركزة للأطفال، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى والتأكد من تسجيل كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، ومن استكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، والتأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة، ومن جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتم الاطمئنان على الحالة الصحية لأحد العاملين بالمديرية، وأيضاً والدة أحد العاملين بديوان المديرية، وكذلك مفتش صحة البيئة بالإدارة الصحية بالزقازيق، والذين يتلقوا الرعاية الصحية بالعنايات المركزة بعد تعرضهم لوعكة صحية، وذلك في حضور مدير الإدارة الصحية بالزقازيق، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم ولجميع المرضى بالمستشفى.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، كما تفقد وحدة القسطرة القلبية، وتم التأكد من انتظام سير العمل بها، متفقداً الأقسام الداخلية، والعمليات الجراحية، والتأكد من انتظام إجراء العمليات الجراحية ذات المستوي الثالث بالمستشفى.

وفي نهاية الزيارة عقد "مسعود" اجتماعاً مع إدارة المستشفى تم خلاله مناقشة خطة العمل القادمة خلال شهر رمضان بمختلف الأقسام الطبية، وعمل العيادات المسائية، ومناقشة احتياجات المستشفى لاستمرار إجراء الجراحات المتقدمة، والقسطرة القلبية وجراحات القلب المفتوح بصورة منتظمة، وتطوير أداء الخدمة بالأقسام الأخرى، كما ناقش مع مدير المستشفى بعض التحديات التي قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، موجهاً بأهمية المتابعة المستمرة لسير العمل بجميع فترات المسائية والصباحية، وتنسيق خطط العمل بالمستشفى للكوادر الطبية والإشرافية.