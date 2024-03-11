بث مباشر.. شعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام في مكة المكرمة بالسعودية، اليوم الاثنين، الأول من شهر رمضان المبارك.

وأدّى المصلون في الحرم المكي، مساء أمس الأحد، أول صلاة تراويح من شهر رمضان المبارك، بعدما أعلنت دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية ثبوت رؤية الهلال ليكون غد الاثنين بداية الصوم.

وقدّرت تقارير أعداد من حضروا صلاة القيام في المسجد الحرام بأكثر من مليون زائر للحرم المكي.

وقد انطلقت صلاة الرتاويح الأولى من شهر رمضان، في تمام الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، وسط توافد الآلاف من أنحاء المملكة لأداء صلاة القيام بالحرم المكي.

ونشرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، صورا تظهر اصطفاف آلاف المصلين داخل الحرم المكي وباحاته المحيطة.

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