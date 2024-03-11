استبعاد سامح عاشور من انتخابات نقابة المحامين.. المحكمة تصدر قرارها

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ثلاث دعاوى مقامة من أيمن مصطفى محمود فرحات وآخرين، ضد نقيب المحامين وأعضاء مجلس نقابة المحامين، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليهما بقبول أوراق ترشح سامح محمد معروف عبدالله عاشور واستبعاد اسمه من كشوف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد إجراؤها في 15 مارس الجاري.

انتخابات نقابة المحامين

وحملت الدعوى رقم: ٧٨/٣٩٨٣٨، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب ٢٠٢٤ والخاص بالقوائم النهائية فيما تضمنته من إدراج المرشحين المطعون ضدهم وهم سامح محمد معروف عبدالله عاشور، وعبدالحليم علام عبدالحليم علام، وحمدى احمد محمد خليفة واستبعادهم من قوائم مقعد نقيب المحامين بانتخابات نقابة المحامين، واختتمت الدعوى الثانية عبدالحليم علام عبدالحليم علام، وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، رئيس اللجنه القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، وطالبت بوقف وإلغاء تنفيذ كافة القرارات الإدارية المتخذة لاجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين سواء من مجلس النقابة وهيئة المكتب او المتخذة من قبل اللجنة القضائية المشرفة عليها لبطلانها ومخالفتها للقانون والنظام الداخلى وما يترتب على ذلك وخاصة بطلان اجراءات العملية الانتخابية قبل الاقتراع والإلزام بالاحتكام الى نص المادة ١٣٥ مكرر الفقرة الثانية بتكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة بإجراء الانتخابات خلال 60 يومًا من تاريخ الحكم مع تشكيل لجنة من نقباء القاهره الأربعة وثلاثة من شيوخ مهنة المحاماة لادارة النقابة فى تلك الفترة