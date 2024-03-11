محمد نور يقدم عرض أزياء "حرة" بين جدران القلعة ( صور)

أقيم عرض أزياء مجموعة "حرة" لمصمم الأزياء محمد نور، وذلك تم عرضه بدار الضرب بقلعة صلاح الدين، وسط حضور كبير من نجوم الفن والاعلام والمجتمع منهم الفنانة منال سلامه، الإعلامية أمينة شلباية، مصممة المجوهرات سالي مبارك، خبيرة التجميل أيات فهيم، مصممة الأزياء نغم منير، البلوجر شيماء يونس، مصممة الأزياء جينا سلطان مساء يوم الجمعة الماضي.





قدمت الحدث المذيعة داليا السيد، والذي بدأ بفقرة موسيقية من تقديم الدي جي ضياء الرشيد والمسئول أيضاً موسيقى عرض ألأزياء، ثم قدمت فرقة عازفات الهارب المصرية بقيادة عازفة الهارب القديرة منال محي الدين مقطوعة موسيقية للحضور قبل افتتاح العرض.



تضمنت المجموعة 60 إطلالة تنوعت بين التصميمات الكاجوال والكاجوال شيك والسواريه والجراند سواريه، واختتمت بتصميم الزفاف والذي تم تصميمه باللون الأسود، وعرض الأزياء يمثل رؤية مصمم الأزياء محمد نور لتقديم مجموعة "حرة" بشكل مختلف.



كانت مجموعة تصميمات "حرة" قد تم تقديمها للجمهور من قبل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وعن المجموعة تحدث مصمم الأزياء محمد نور عنها قائلا: هي مجموعة من التصميمات الخاصة بالملابس بشكل عام سواء كاجوال أو سواريه، استخدمت في تنفيذ التصميمات تقنيات الذكاء الاصطناعي التي قمنا بتغذيته بمعلومات خاصة بالقصات والرموز لعمل كوليكشن عصري مستوحى من النقوش الخاصة بالشال الفلسطيني او في الأصل الشال العربي لان الشال اصله عراقي او اشوري و كان يسمى في الآشورية "شي ماخ".

وأضاف "نور" قائلا: كان الهدف بشكل عام من مجموعة "حرة" هو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم إخراج للتصميمات في صورة تقدم التصميم بشكل واضح و سريع للجمهور، أما الهدف الخاص منها كان رسالة دعم و تأييد لأشقائنا في غزة ورسالة للعالم أجمع لان الفن بشكل عام من أقوى الأسلحة الذي يمكنه توصيل أي رسالة بطريقة راقية تدوم لسنوات طويلة.



و بلمسات ابداعية من تصميمات مصممة الحلي رغدة سويلم بعلامتها التجارية " آماز " تزينت حرة بتصميماتها كما قامت بتصميم و تصنيع حلي مميزة و حصرية للمجموعة



كما وجه مصمم الأزياء محمد نور الشكر للشركاء الداعمين في خروج مجموعة "حرة" للنور، منهم: العلامة التجارية " راية " لتصنيع الملابس والسبب الرئيسي لخروج المجموعة إلى النور بقيادة عبد العظيم دابي الذي قام بتخصيص قسم كامل للمساعدة في خروج المجموعة للأسواق، العلامة التجارية " تاي شوب " بقيادة ياسر صقر بتقديم خبرتها و دعمها في تقديم أغطية الرأس والاكسسوارات الخاصة بالمجموعة و عقد شراكة لتقديم موسم صيف 2024 من تصميمات المصمم محمد نور، أيضاً العلامة التجارية " سارة وجدي " التي دعمت حرة بتصميماتها في مجال الاحذية النسائية.