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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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برنامج الإمام الطيب..

شيخ الأزهر: الدعاء بأسماء الله الحسنى هو الباب المفتوح للتصدي للصهاينة

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الدعاء بأسماء الله الحسنى هو الباب المفتوح للتصدي للصهاينة بعدما أُغلقت أبواب الشرق والغرب في وجه أهل غزة.

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شيخ الأزهر يتأمَّل أسماء الله الحسنى ويوضح معانيها خلال برنامجه الرمضاني

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شيخ الأزهر يدعو العالم للتضامن والاتحاد لإنقاذ النساء من معاناة الحرب

أضاف شيخ الأزهر، في برنامجه الإمام الطيب، أن التأمل في أسماء الله الحسنى والتضرُّع إليه بها وبصفاتِه العُلى قد يكون هو «الأمل المتبقي» أمام المؤمنين به تعالى فى شَحْذِ العزائم وإطالة حبل الصَّبر فى مُواجهة متاعب الدنيا وتقلُّباتها بين أمنٍ وخوفٍ وسلامٍ وحربٍ وظلمٍ.

الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف

أوضح الطيب، أنه الآن نعيش أزمة لم يسبق لنا أن عشناها من قبل، والفاجعة الكبرى هي الآلاف المؤلفة التي قتلت بطرق متوحشة ولا إنسانية لم يراعى فيها الكبار ولا المساء ولا الأطفال، ولا الفارين من نار الحرب، مضيفًا: “تعقب في المدن وتعقب في الطرقات وتعقب في التهجير”.

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