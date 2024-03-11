القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ عملية جديدة لإسقاط جوي للمساعدات على غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها نفذت عملية جديدة لإسقاط جوي للمساعدات الإنسانية شمالي غزة، لتقديم الإغاثة للمدنيين المتضررين من الحرب الدائرة.

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة "إكس": "تم تنفيذ عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية شمالي غزة في يوم 11 مارس 2024، الساعة 2:17 ظهرًا (بتوقيت غزة) لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع الدائر".

وتابع البيان: "أسقطت طائرات أمريكية من طراز "سي 130" أكثر من 27600 وجبة طعام أمريكية و25900 زجاجة مياه على شمال غزة، وهي منطقة في أمس الحاجة إليها، مما يسمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية".

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، مقتل 5 مواطنين فلسطينيين شمالي القطاع وإصابة آخرين، نتيجة إسقاط طائرات مدنية لمساعدات بشكل خاطئ.

القيادة المركزية الأمريكية

وفي السياق نفسه، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، يوم السبت، أنها على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل مدنيين نتيجة لعمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدةً أن الحادث لم يكن نتيجة لعملية إنزال أمريكية.

وقالت "سنتاكوم" في بيان لها على موقع "إكس": "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل مدنيين نتيجة لعمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية".

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية الإسقاط الثامنة للمساعدات الإنسانية والإغاثية في أول أيام شهر رمضان المبارك بواسطة طائرات القوات الجوية للإمارات ومصر على شمال قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وقام بتنفيذ عملية الإسقاط الثامنة طواقم مشتركة من كلا البلدين، عبر طائرتين حملتا 42 طناً من المساعدات الغذائية والطبية.

وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية “طيور الخير” إلى أكثر من 353 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية منذ انطلاق العملية.

ونفذت عدة دول أخيرا إنزالات جوية لإيصال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع مع تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ أكتوبر 2023.