أزهر الغربية يعقد الإجتماع التحضيري لإحتفالية اليوم السنوي لتأسيس الجامع الأزهر

عقدت منطقة الغربية الأزهرية، اليوم بديوان عام منطقة الغربية الأزهرية، اجتماع تحضيري للجنة المسئوله عن تنظيم احتفالية اليوم السنوي لتأسيس الجامع الأزهر ومرور ١٠٨٤ عاماً على تأسيسها في السابع من رمضان ٣٦١ هجرية.

انعقد الاجتماع بحضور فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، وفضيلة الشيخ محمد عويس، مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، والشيخ محمد نبيل مدير التوجيه، والشيخ سيد تركى والشيخ أحمد المنسى لجنة الفتوى بوعظ الغربية، وشارك بالحضور إيهاب زغلول المنسق الإعلامي لمنطقة وعظ الغربية و محمد نعمان إدارة المعلومات والتوثيق.

يأتي ذلك في اطار الإستعدادات المكثفة التي تجريها المنطقة لمراحل تنفيذ الإحتفالية، والتي تهدف إلى التأكيد على مواصلة الأزهر الشريف لدوره التاريخي العظيم منذ نشأته وحتى اليوم في نشر ثقافة المحبة والسلام والتعايش الإنسانى ونشر الدين السمح في كل مكان من بلدان العالم.