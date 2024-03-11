حلايب أول مدينة مصرية ترفع أذان المغرب اليوم

حسب إمساكية شهر رمضان، تأتي مدينة حلايب جنوب محافظة البحر الأحمر أول مدينة في مصر يرفع فيها اذان المغرب و ذاك في الساعة 5:41 دقيقة مساء

وطبقًا للإمساكية الصادرة من هيئة المساحة المصرية يأتي موعد أذان المغرب في مدينة حلايب قبل مدينة القاهرة بثلث ساعة، بينما يحل أذان المغرب في القاهرة في الساعة 6:01 مساء، وقبل مدينة الإسكندرية بحوالي 25 دقيقة، ويأتي موعد أذان المغرب في الإسكندرية في تمام الساعة 6:06 مساء.

وحسب إمساكية شهر رمضان 2024 و مواقيت الصلاة لهيئة المساحة المصرية تأتي مدينة السلوم بمحافظة مرسى مطروح آخر مدينة مصرية تشهد الإفطار حيث يأتي موعد أذان المغرب في الساعة 6:25 دقيقة

و مدينة حلايب هي مدينة مصرية تقع جنوب محافظة البحر الأحمر علي حدود مصر الشرقية على ساحل البحر الأحمر وتبلغ مساحتها 20580 كم2، ويقطنها 1000نسمة من قبائل العبابدة والبشارية يعملون بمهنة الرعي، ويستيقظون مع شروق اول ضوء الشمس ويقطنوا الصحاري الشاسعة ويتنهي يومهم مع الغروب.وتبعد حوالي 980 كيلوا متر عن مدينة القاهرة

كما تضم مدينة حلايب شواطئ بكر تشبه المالديف ومحميات طبيعية تزدهر في فصل الشتاء، عقب سقوط الأمطار وأهمها محمية جبل علبة وهي مزار سياحي شهير بمحافظة البحر الأحمر.