الفنون والآداب بالقومي للمرأة تُناقش خطة عملها بالفترة المقبلة

عقدت لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رانيا يحي وبحضور السادة الأعضاء في مقر المجلس القومي للمرأة.

وقد ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة وتشمل إطلاق قوافل التنوير بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات والجامعات.

كما تم مناقشة عمل مسابقة فنية مع نقابة الفنانين التشكيليين والمعهد العالي للنقد الفني عن معاناة المرأة الفلسطينية تحت عنوان "سيدة الأقصي-صمود ونضال" في أربع مجالات "الرسم-التصوير الزيتي-الحفر-والنحت".

وقد ناقش الاجتماع آخر ما تم التوصل إليه بالنسبة لدليل المبدعات، والاعداد لاحتفالية خلال شهر رمضان تحت عنوان " العاشر من رمضان..أمهات مبدعات"