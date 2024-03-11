بسبب لعب الأطفال .. 9 أشخاص يعتدوا علي سائق بالشوم بالخانكة

سائق مقيم بقرية كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعدة إصابات بالغة بجميع أنحاء الجسد جراء تعدي 9 أشخاص عليه بالشوم والأسلحة البيضاء بسبب خلافات بسبب لعب الأطفال.

وجرى نقل المصاب للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتواصل أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط المتهمين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من أحد المستشفيات بالخانكة باستقباله المدعو خالد. ا سائق، مقيم قرية كفر حمزه التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتبين أن المجنى عليه به عدة إصابات بالغة وكسور في جميع أنحاء الجسد، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص بينهم وبين المجني عليه خلافات سابقة بسبب لهو الأطفال.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.





في أول يوم رمضان..عامل يتخلص من شقيقته طعنابالسكين بسبب خلافات الإرث بالمنيا

كما شهدت إحدى قرى مركز بني مزار، شمال المنيا، اليوم الإثنين، جريمة قتل، حيث تخلص عامل من شقيقته بطعنها عدة طعنات بسبب خلافات الميراث.

البداية كانت بتلقى مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بقيام عامل بقتل شقيقته طعنا، بسبب خلافات الميراث بإحدى قرى مركز بني مزار.



وعلى الفور، انتقل فريق البحث الجنائي، برئاسة المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث بني مزار، وإشراف العميد حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، إلى موقع البلاغ، وتبين قيام (ع – أ- م – س-33 سنة)، مقيم بإحدى قرى مركز بني مزار، بطعن شقيقته (ن- 24 سنة)، ربة منزل، ما تسبب في وفاتها في الحال، بسبب خلافات الميراث.

وقرر المحامي العام لـ نيابات شمال المنيا، تكليف فريق من النيابة العامة بمركز بني مزار، بمناظرة جثة المجني عليها، ومسرح الجريمة.

كما قرر المحامي العام لـ نيابات شمال المنيا عرض جثة المجني عليها على الطب الشرعي، لإعداد تقرير الصفة التشريحية، عقب مناظرة الجثة من فريق النيابة العامة

وكلف المحامي العام لـ نيابات شمال المنيا الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات عن الواقعة، كما كلف النيابة العامة بالتحقيق مع المتهم، وشهود العيان.

تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم، بمعرفة فريق البحث الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصرف .









