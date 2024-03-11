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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المشدد 5 سنوات لشقيقين للإتجار في المخدرات بالمنيا

مديرية أمن المنيا
مديرية أمن المنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا ، اليوم الإثنين ، شقيقين متهمين بـالإتجار في المخدرات ، مقيمين بمركز ومدينة مغاغة، شمال المنيا، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيها ، والزمتهما بالمصاريف الجنائية ، فيما برأت المحكمة ، 10 متهمين آخرين ، متورطين في 5 قضايا مخدرات متفرقة ، بمدينة وقرى مركز مغاغة.

 

وعقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم الإثنين ، برئاسة المستشار محمد شرابي ، وعضوية المستشارين محمد يوسف ، وتامر مجدي ، وأمانة سر على العسلي ، ومحمد مصطفى هارون ، وخالد محمد عبدالغني ، وأصدرت حكمها بعد مرافعة الدفاع عن المتهمين ، وكان فريق مباحث المخدرات ، قد شن عدة حملات القي خلالها القبض على المتهمين  ، بالإتجار بالمخدرات ، وتم التحفظ عليهم والمضبوطات ، وإحالتهم للنيابة العامة للتصرف.

 

وأحال المستشار أسامة أبوالخير ، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا ، المتهمين جميعًا، للمحاكمة الجنائية، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة ، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات.

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