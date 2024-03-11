في أول أيام شهر رمضان المبارك،، شهدت إحدى قرى مركز بني مزار، شمال المنيا، اليوم الإثنين، جريمة قتل، حيث تخلص عامل من شقيقته بطعنها عدة طعنات بسبب خلافات الميراث.



في أول يوم رمضان..عامل يتخلص من شقيقته طعنابالسكين بسبب خلافات الإرث بالمنيا



البداية كانت بتلقى مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بقيام عامل بقتل شقيقته طعنا، بسبب خلافات الميراث بإحدى قرى مركز بني مزار.



وعلى الفور، انتقل فريق البحث الجنائي، برئاسة المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث بني مزار، وإشراف العميد حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، إلى موقع البلاغ، وتبين قيام (ع – أ- م – س-33 سنة)، مقيم بإحدى قرى مركز بني مزار، بطعن شقيقته (ن- 24 سنة)، ربة منزل، ما تسبب في وفاتها في الحال، بسبب خلافات الميراث.

وقرر المحامي العام لـ نيابات شمال المنيا، تكليف فريق من النيابة العامة بمركز بني مزار، بمناظرة جثة المجني عليها، ومسرح الجريمة.

كما قرر المحامي العام لـ نيابات شمال المنيا عرض جثة المجني عليها على الطب الشرعي، لإعداد تقرير الصفة التشريحية، عقب مناظرة الجثة من فريق النيابة العامة

وكلف المحامي العام لـ نيابات شمال المنيا الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات عن الواقعة، كما كلف النيابة العامة بالتحقيق مع المتهم، وشهود العيان.

تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم، بمعرفة فريق البحث الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصرف .

إصابة 9عمال في حادث إنقلاب سيارة نقل بالمنيا

كما تعرض 9 عمال للإصابة ، بينهم 6 سيدات، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز سمالوط.



على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

وتسبب الحادث في إصابة 9 عمال، بينهم 6 سيدات، وهم حمدية محمد، 52 سنة، وهناء عبدالعظيم، 36 سنة، وإفطار محمد، 30 سنة، ومستورة محمد، 45 سنة، وعمر عبدالعال، 46 سنة، وفاطمة جمال، 18 سنة، ونادية محمد، 45 سنة، وصلاح عبدالعال، 16 سنة، وعبدالله محمد، 40 سنة، مقيمين جميعا بمركز بني مزار.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





