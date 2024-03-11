وكيل تعليم الغربية يفتتح المعرض السنوي للصحافة والإعلام التربوي

إفتتح اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المعرض السنوي للصحافة والإعلام التربوي، وتقييم مسابقة التحقيق الصحفي الالكتروني، والمقام بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بحضور لجنة تحكيم الوزارة، والتي تضم محمود أحمد البسيوني، والأستاذة منال مجدي فهمي، والأستاذ سعيد عبد الجواد، و أحمد عرفه، موجه عام الصحافة بالمديرية ، وعدد من موجهي الصحافة بالإدارات التعليمية، وأخصائيين الإعلام والصحافة، والطلاب المشاركين في المعرض .

بدأت الفعاليات بافتتاح المعرض الصحفي، والذي يضم صحف عامة، وصحف مناسبات، وصحف حائطية، ومجلات طائرة، ومجلات ربع ساعة، والمقالات الصحفية، والقصص القصيرة، وغيرها من المعروضات المتعددة.

وشاهد الحضور أجنحة المعرض والتي تضمنت، جناح تنمية الأسرة، جناح إنجازات الرئيس، جناح الكاريكاتير، جناح الريبورتاج، جناح المناسبات، جناح صحف الطفولة، جناح التربية الخاصة، جناح الصحف الشاملة، عدداً من اللوحات المدرسية، والمجلات التي تم تنفيذها من إبداع الطلاب، والتي تضمنت العديد من المقالات، والأخبار الصحفية والقصص القصيرة والأحاديث الصحفية التي نالت إعجابهم.

كما تم تصعيد التحقيق الإلكتروني لمدرستي شبرا بابل الثانوية بإدارة غرب المحلة، ومدرسة محمد صلاح الثانوية الصناعية العسكرية، بإدارة بسيون التعليمية.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بما شاهدوه في أجنحة المعرض من أعمال طلاب المدارس بالمراحل المختلفة، كما أشادوا بحفاوة الاستقبال، متمنيين دوام التوفيق والتألق لتعليم الغربية.